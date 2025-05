Íme a két fő ok: Gulácsi Péter elmondta, miért vonul vissza a válogatottból

A 2024 szeptemberében lezajlott Nemzetek Ligája-mérkőzések után Gulácsi Péter azt kérte Marco Rossi szövetségi kapitánytól, hogy ne hívja őt meg a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. Akkor az csak egy szünet volt, az őszre szólt, aztán az RB Leipzig kapusa a tavaszi NL-osztályozókra visszatért, igaz, csak a kispadra. Ezentúl viszont már ott sem láthatjuk őt, mivel hétfőn bejelentette, hogy visszavonul a válogatottból.

Marco Rossi sajnálja, de elfogadja Gulácsi Péter döntését Fotó: Mirkó István

Gulácsi ezért döntött a visszavonulás mellett

Marco Rossi kedden hirdeti ki a keretét a magyar válogatott soron következő, júniusi, Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzéseire. Már előre tudhatjuk, hogy Gulácsi most és többé sem lesz ott a névsorban, és az Eldoblak edzésre YouTube-csatornának adott interjúban a játékos azt is elmagyarázta, miért döntött így.

– Nem tudom, hány hasonló év van még a karrieremben, de a jövőre nézve olyan döntést akartam hozni, amiből az egészségem és a családom is profitálni tud – csapott bele a 35 éves kapus, akiben elmondása szerint hosszú ideje érlelődött a válogatottból való visszavonulás gondolata, sokáig vívódott, de úgy érezte, most jött el a megfelelő pillanat, hiszen a szeptemberben induló vb-selejtezőkkel a válogatottnál egy új fejezet kezdődik. – Ez a megfelelő pillanat most, mert ha az ember azt érzi, hogy már csak 99 százalék, akkor nincs értelme.

Mi lesz, ha kijut a vb-re a válogatott?

A tapasztalt kapus három Európa-bajnokságon vett részt és kettőn védett a magyar válogatott tagjaként, világbajnokságon viszont nem szerepelt – nem is tehette, hiszen a mieink legutóbb az 1986-os vb-re jutottak ki. Nagy cél, hogy jövőre újra ott legyenek a mezőnyben, de ha ez meg is valósul, akkor már Gulácsi nélkül, amit a csapat eddigi oszlopos tagjának nem lesz könnyű elviselnie.

– Hazudnék, ha azt mondanám, nem fájna… De eljött az a pillanat, amikor valamiről lemondasz, hogy mást nyerj vele – vélekedett a lipcseiek játékosa, aki azt is elárulta, Marco Rossi sajnálta bár, de elfogadta a döntését.

A család és az egészség az első

Gulácsi esetében az is örömteli, hogy egyáltalán 58-ig eljutott a válogatottsági számláló, hiszen 2022 októberében elszakadt a keresztszalagja a térdében, és hosszú kihagyásra kényszerült, a válogatottban másfél éven keresztül, 2024 márciusáig nem szerepelt.

Volt egy hosszú sérülésem, amiből nehezen tudtam visszatérni, rengeteg komplikációval. Azóta is extrémen odafigyelek az egészségemre. Be kell látni: nem vagyunk gépek, előbb-utóbb mindenki eléri a fizikai határait

– állapította meg az RB Leipzig futballistája.

Az egészsége mellett a másik fő okként a családját nevezte meg Gulácsi Péter. – Az volt az érzésem, hogy nagyobb szükség van most már rám otthon, mint eddig bármikor. Ezek olyan évek, amiket az ember sosem kap vissza.