Nyilasi Tibor a szívműtétje után visszatér! – Juhász Roland: Aggódtunk érte

Nyilasi Tibor életmentő szívműtétjére április közepén derült fény, amikor még kórházban ápolták. Mint kiderült, már január 18-án, a hetvenedik születésnapján sem érezte jól magát, állandó fáradtságra és légszomjra panaszkodott. A műtétje után az FTC korábbi Ezüstcipő-nyertes legendája igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy jól van, de a beavatkozás óta Nyilasi nyilvánosan nem jelent meg, múlt héten a Dinamo Kijev ellen 1975-ben KEK-döntőt játszó Fradi-játékosok összejöveteléről is hiányzott.

Nyilasi Tibor korábban Dárdai Pál munkáját is segítette a magyar válogatottnál. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Most azonban újra szerepet vállal, mindössze néhány héttel a riadalom után Nyilasi Tibor visszatér a futballpályára: ő is ott lesz a magyar öregfiúk-válogatottal Jászárokszálláson a helyi öregfiúk elleni gálameccsen. Mindezt megerősítette lapunknak Juhász Roland, korábbi 95-szörös válogatott labdarúgó, aki tagja az öregfiúk-válogatott keretének. A legfontosabb kérdés: hogy van Nyilasi Tibor?

– Gellei Imre bácsi a szövetségi kapitánya az öregfiúk-válogatottnak, de gyakran előfordul, hogy mellette mások is ülnek a kispadon, most Nyilasi Tibi bácsi is segít minket – árulta el Juhász Roland. – Mondanom sem kell, nagyon örülünk annak, hogy köztünk lesz, mert ez azt jelenti, hogy már javult annyit az állapota. Aggódtunk érte, és végre nemcsak távoli üzeneteken keresztül, hanem személyesen is mellette lehetünk.

A Dárdai-korszakban is kiderült: Nyilasi Tibor csupa szív ember

Juhász Roland az A válogatott alapembereként nagy tét mellett is megismerhette, hogy Nyilasi Tibor milyen edző, amikor 2014–2015-ben Dárdai Pál szövetségi kapitányi korszakában a stáb tagja volt. Nehéz időszak volt az a magyar futballban, hiszen mélyről kellett felhozni az akkori csapatot.

– Az akkori sikerekben nagy szerepe volt a közösség erejének, mindenki tudta a dolgát és mindenki küzdött a másikért, amiben nagy szerepe volt Tibi bácsinak is – említette Juhász Roland. – Ő képviselte a stábban a tapasztalatot, és tényleg mindenki felnézett rá, óriási tisztelet övezte.

Juhász szerint Nyilasi Tibor a meccseket másként dolgozta fel, mint ahogy azt sokan képzelnék róla.

– Én előtte a tévéből, szakértőként ismertem őt, ahol egy jó kedélyű, humoros embert láttam – mesélte Juhász. – Ugyanezt a kedvesen vicces stílust hozta a válogatottnál is, de a meccseken kiült az arcára a feszültség. Mi ebből csak annyit láttunk, hogy annyira szeretett minket, annyira szerette volna, hogy eredményesek legyünk, hogy sokszor helyettünk is aggódott. Csupa szív ember. Az öregfiúk-válogatott pedig azért is jó, mert a közösségi élmény hasonló.

A Nyilasi Tibor által segített öregfiúk-válogatott csütörtökön 16 órakor játszik Jászárokszálláson.

Frissítés: Cikkünk megjelenése után a hírt elsőként közlő öregfiúk-válogatott eltávolította a bejegyzését a közösségi felületéről. Információink szerint a hír továbbra is igaz, csupán azért vették le a cikket az oldalról, hogy Nyilasi Tibor a következő napokat is nyugodtan tölthesse, és ne keresse őt senki az ügyben.

