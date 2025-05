Sallai Roland magyar zászlóval ünnepelt, de másban is követte Szoboszlait + videók

Sallai Roland mögött mozgalmas hét van: hétköznap Török Kupát, majd vasárnap a bajnokságot is megnyerte a Galatasarayjal – mindkét mérkőzésen kezdett. A lefújást követően Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan, magyar zászlóval ünnepelt a gyepen, s az is biztossá vált, hogy a Liverpool játékosa mellett még egy magyar labdarúgó biztosan lesz a Bajnokok Ligája főtábláján.

Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a Kayserispor ellen (Fotó: Anadolu/Abdulhamid Hosbas)

Sallai Roland illusztris társaságban

A 27 éves szélső révén pedig történelmi magyar siker született: ő az első honfitársunk, aki Törökországban kupagyőztes és bajnok is lett. szerdán 3-0-ra nyert a Trabzonspor ellen a Török Kupa döntőjében, majd vasárnap a bajnokságban hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Kayserisport, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén.

Sallai Roland a harmadik magyar, aki bajnok lett a török élvonalban, Kuzman József és Szalay Tibor 1967-ben a szintén isztambuli Besiktassal ünnepelhetett aranyérmet.

Sallai a mostani idényben nemcsak a jobb szélen kapott lehetőséget, hanem egy vagy két sorral hátrébb, a jobbhátvéd posztján is számított rá Okan Buruk vezetőedző. Az 58-szoros magyar válogatott játékos így is hét gólban vállalt szerepet, és kritikus helyzetekben – például az Alkmaar elleni Európa-liga-playoffban vagy a kupaelődöntőben – csapata élére tudott állni.

Az ünneplés sem maradt el

A Galata vasárnapi győzelmével két fordulóval a vége előtt bebiztosította a bajnoki címet a második Fenerbahce kárára. A lefújás után a pályán is hatalmas ünneplés kezdődött, Sallai magyar zászlóval pózolt. Isztambult is ellepték a drukkerek, miután szeretett csapatuk zsinórban harmadszor, összességében 25-ször lett bajnok. Érdekesség, hogy az ottani szövetség döntése értelmében, egy csapat öt bajnoki címenként érdemel ki egy csillagot, így a Galatasaray most megkapja az ötödiket.

Magyarországon és szerte Európában ez máshogy van. Nálunk tíz bajnoki elsőség ér egy csillagot, de például Franciaországban az Olympique Marseille egy csillagot azért viselhet, mert egyedüli francia csapatként megnyerte a Bajnokok Ligáját még 1993-ban.

I’m guessing Galatasary won the league pic.twitter.com/BbI8VImG7k — Benn (@benn_dnb) May 18, 2025

Az ünneplés a mérkőzést követő sajtótájékoztató alatt:

Bajnokok Ligája-esélyek a légiósoknak

Noha még nincsen vége a legtöbb európai bajnokságnak, de a legrangosabb európai kupasorozatban jelen állás szerint több magyar légiós nem lesz érdekelt. Ez különösen fájó lehet Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak, miután az RB Leipzig nemhogy a BL-ben, de egyik nemzetközi kupában sem indulhat a klubbal.

A hétfői hírek alapján pedig Kerkez Milos is könnyen csatlakozhat a BL-indulók névsorához...