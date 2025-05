Lőw Zsolt szerint a kudarcnak következményei lehetnek, egész Németország rajtuk nevet

Az RB Leipzig 2009-ben még az ötödosztályban szerepelt, 2016 tavaszán viszont – Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal is a keretben – már a Bundesliga élvonalába jutott fel. Azóta a mostani volt a kilencedik idény, és a lipcsei csapat mindig ott volt a német bajnokság élmezőnyében. Ami a klub eddigi helyezéseit illeti, sorrendben 2., 6., 3., 3., 2., 4., 3. és 4. helyen végzett az együttes. A szombaton befejeződött évadban azonban (szintén negatív rekordot jelentő 51 ponttal) csupán hetedik helyen zártak Gulácsiék, és a Stuttgart–Bielefeld kupadöntő miatt ez ezúttal nem ér Konferencialiga-indulást, azaz élvonalbeli története során először nem sikerült kiharcolni a nemzetközi kupaszereplést. Éppen akkor, amikor Lőw Zsolt volt a megbízott vezetőedző.

Gulácsi Péter (balra) és Willi Orbán lipcsei jövője is kérdéses azok után, hogy Lőw Zsolt irányításával a Leipzig lemaradt Európáról (Fotó: DPA/Hendrik Schmidt)

A Leipzig a BL-t szörnyen, a bajnokságot kiválóan kezdte

Már ősszel lehetett látni, hogy európai szinten ez nem a Leipzig idénye lesz, ugyanis a Bajnokok Ligája főtábláján a csapat az első hat mérkőzését egyaránt elvesztette, és végül nyolc találkozón szerzett három ponttal, a 32. helyen zárta az alapszakaszt, ami a nehéz sorsolás ellenére nehezen magyarázható. A Bundesligában viszont ennek nyoma sem volt: Marco Rose együttese nyolc forduló után húsz ponttal rendelkezett, és a Leverkusen veretlenségi sorozatát is megszakította.

A november ugyan rosszul alakult, Gulácsiék így is a negyedik pozícióban teleltek.

A BL-kieséssel a kettős terheléstől megszabadult a Lipcse, de ez mégsem segített, hiszen január közepe és március idusa között kilenc bajnokiból csupán egyet nyert meg a csapat. Ezután váratlannak számított a Dortmund legyőzése, de március végén a Mönchengladbach elleni vereség már Rose állásába került.

Lőw Zsolt sem tudta a Bundesliga élmezőnyébe repíteni a lipcseieket

Akkor hatodik helyen állt a Leipzig, és a vezetőség úgy vélte, hogy Lőw Zsolt segítheti ki a gödörből a csapatot. Noha az első meccsén a lipcseiek kiestek a Német Kupából a Stuttgart elleni elődöntőben, ezt a bajnokságban két győzelem követte, amivel máris a negyedik pozícióban találta magát a klub. Kevesen gondolták akkor, hogy Lőw irányításával többször nem gyűjti be a három pontot az együttes.

Az utolsó öt forduló mérlege ugyanis három döntetlen mellett két vereség lett, ezzel pedig hetedikként zárt a csapat, és lemaradt a Konferencialigáról is.

Ennek Lipcsén kívül gyakorlatilag egész Németország örül, hiszen az ország egyik legnépszerűtlenebb csapata a Leipzig – a közösségi médiát el is árasztották a kárörvendő hozzászólások a Bundesliga végeztével.

Pedig ezt még szombaton is megakadályozhatta volna a Lipcse, ha több pontot szerez a Stuttgart ellen, mint a Mainz a Leverkusen ellen. Xabi Alonso együttese szívességet is tett, hiszen 2-2-re zárt idegenben. Gulácsival a kapuban azonban hiába vezetett kétszer is a Leipzig, végül elszenvedte a harmadik hazai vereségét is a Bundesliga-idényben: 3-2-re kikapott, ezzel pedig a Stuttgart lett az egyetlen csapat, amely ellen az évad során nem szerzett pontot a gárda.

Lőw Zsolt: Le kell vonni a megfelelő következtetéseket

– Kétszer is vezettünk, sok mindent jól csináltunk az első félidőben, de sajnos a szünet után egy pontrúgásból kaptunk egy újabb gólt. Tudtuk, hogy nincsenek magas játékosaink, de szenvedélyesebben és aktívabban akartuk védekezni ezeket a helyzeteket. A 2-2-es döntetlen után sok energiát fektettünk a játékba, de a sikertelenség elbizonytalanított minket, majd a hibáinkat megbüntették. Összességében mindent megpróbáltunk és beleadtunk, és ha mindent jól csináltunk volna, más eredményeket és más pontszámot értünk volna el. Ám hiába voltak jó pillanataink, ennél nem érdemeltünk többet, ebből pedig a klubnak le kell vonnia a megfelelő következtetéseket – nyilatkozta Lőw Zsolt a Stuttgart elleni vereség után.

Lőw a csapatszellem hiányát is emlegette: – Először is csapattá kell válni, ez nagyon-nagyon fontos. Egyszerűen csak együtt kell játszani, együtt edzeni és örülni annak, hogy valamit együtt csinálhatunk. Az öltözőnek igazi öltözővé kell válnia, a csapatnak pedig igazi csapattá kell érnie.

A Lipcse magyar kapusa, Gulácsi Péter is csalódott volt: – Nagyon csalódottak vagyunk, nemcsak a mostani meccs, hanem az egész szezon miatt is. Ezúttal időnként jól játszottunk, de ugyanazok a régi problémák jelentkeztek. Nem ez volt az első alkalom, hogy hazai pályán vezettünk, majd elvesztettük a meccs irányítását, és nem úgy zártunk, mint reméltük.

Sok poszton nem teljesítettük az elvárásainkat, a szurkolóink ​​azonban az utolsó pillanatig támogattak minket, amit köszönünk nekik.

Mindent meg kell tennünk, hogy a következő idényben erősebben térjünk vissza – értékelt Gulácsi az évadzárót követően.

Ha Gulácsi Lipcsében marad, nem játszik Európában az ősszel (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Gulácsi Péter a meccsei majdnem felén nem kapott gólt Gulácsi és Orbán is bajlódott sérülésekkel az idényben, így is alapembernek számítottak a Bundesligában. A magyar válogatott kapus 30 bajnokin lépett pályára, és ezek közül 14 alkalommal nem kapott gólt – igaz, a maradék 16 meccsen 39-et.

A középhátvéd 25 bajnoki mérkőzésen játszott az évadban, mindegyiken csapatkapitányként, ezeken öt gólt szerzett és két piros lapot kapott.

Lőw Zsolt már korábban egyértelműsítette, hogy semmiképpen nem marad a Leipzig vezetőedzője, és ilyen eredménysor után ez aligha változik. Ami a két magyar játékost érinti, a 35 éves Gulácsi szerződése 2026-ig, a 32 esztendős Willi Orbáné pedig 2027-ig szól. Marcel Schäfer sportigazgató a héten komoly változásokat ígért, ezek lényege a fiatalítás és a jól kereső játékosok fizetéscsökkentése volt, ezek alapján pedig már a nyáron távozhat mindkét magyar válogatott futballista.

Az életkor ellenére elfogultság nélkül kijelenthető, hogy Gulácsi és Orbán is beférne jó néhány olyan klubcsapatba, amelyik ősszel európai kupaporondon indulhat, így alighanem lesznek érdeklődők irántuk is a nyáron.

Hogy Xavi Simonsról, Benjamin Seskóról vagy éppen Lois Opendáról ne is beszéljünk.

Hogy a másodedzőként ismertté vált Lőwnek lesz-e még valaha topligás vezetőedzői megkeresése, az már jóval nehezebb kérdés. Ám azok után, hogy a lipcsei kispadon nyolc mérkőzésből csupán kettőt nyert meg a magyar szakember, és a klub első élvonalbeli edzőjeként maradt le a nemzetközi indulásról, a válasz sejthető.