A Leipzig sportigazgatója egyértelmű utalást tett Gulácsi és Orbán jövőjére

Az RB Leipzig 2016 óta szerepel a Bundesliga élvonalában, és eddig minden egyes idényben sikerült kiharcolnia a nemzetközi kupaszereplést. Ez idén megváltozhat, a négymeccses nyeretlenségi sorozatnál tartó lipcseiek ugyanis a német bajnokság utolsó fordulója előtt mindössze hetedikek a tabellán – márpedig a Stuttgart–Bielefeld kupadöntős párosítás miatt a hetedik pozíció még Konferencialiga-indulást sem ér. Az szombaton eldőlt, hogy Lőw Zsolt együttese a Bajnokok Ligája főtábláján biztosan nem lesz ott, és Gulácsi Péteréknek szombaton több pontot kell szerezniük a Mainznál – vagy nagyon meg kell verniük a Stuttgartot – ahhoz, hogy a Leipzig egyáltalán Kl-szereplő legyen.

Lőw Zsolt mellett Gulácsi Péter és Willi Orbán is távozhat az RB Leipzigtől (Fotó: AFP/Focke Strangmann)

Gulácsi Péter és Willi Orbán: fizetéscsökkenés vagy szerződésbontás?

Az már korábban szinte biztossá vált, hogy nyártól nem Lőw Zsolt lesz a lipcsei csapat vezetőedzője, ám mellette több játékos is elhagyhatja majd a klubot, hiába nem jár le senkinek már idén a kontraktusa. A magyar válogatott futballisták közül Gulácsi szerződése 2026-ig, Willi Orbáné pedig 2027-ig szól, ám őket is érintheti a Marcel Schäfer sportigazgató által ígért változás.

A terv ugyanis az, hogy a közeljövőben nagy fejlődési potenciállal rendelkező fiatal játékosok szerepeljenek a Lipcsében.

A BL-szereplés elmaradása akár hatvanmillió eurós kiesést is jelenthet, ezt pedig azzal pótolná Schäfer, hogy csökkenti a fizetéseket is – vette észre a Metropol. Márpedig a 35 éves Gulácsi és a 32 esztendős Orbán egyaránt a jól kereső játékosok közé tartozik Lipcsében, így az ő bérükből is minden bizonnyal elvesznek, ha ezt a szempontot tartja szem előtt a klub. És, persze, ha ők ketten a keret tagjai maradnak. Hiszen a középhátvédek között a csapatkapitány Orbán a legidősebb, Gulácsi posztján pedig ott szerepel a nála 12 évvel fiatalabb belga Maarten Vandevoordt – Lothar Matthäus is azok közé tartozik, akik szerint a magyar kapus felett már lejárt az idő.

A Leipzig a kupadöntős Stuttgartot, a Mainz pedig az ezüstérmes Leverkusent fogadja szombaton délután, amikor az utolsó forduló összes mérkőzése egy időben kezdődik. Hogy aztán a nyári felkészülés során is lesz-e még magyar játékos Lipcsében, vagy a szombati lesz Lőw, Gulácsi és Orbán búcsúja is, az a következő hetekben derül ki.