Hiába a Gulácsi-show, a Leipzig már biztosan nem indulhat jövőre a BL-ben

Agyrázkódása után visszaért Gulácsi Péter az RB Leipzig kapujába a Werder Bremen ellen szombaton. Lőw Zsoltnak nagy szüksége volt a magyar kapusra, miután csapatának gyakorlatilag kötelező volt a győzelem a szintén európai kupahelyekért harcoló brémaiak ellen, ha a következő idényt a Bajnokok Ligájában szeretné tölteni. Az pedig a héten napvilágot látott, amennyiben a Vörös Bikák nem végeznek az első hatban, akkor a súlyos, több száz millió eurós bevételkiesés miatt a vezetőségnek a játékosok fizetését is meg kell csonkítania.

Gulácsi Péter nem unatkozott a Leipzig meccsén Fotó: AFP/Focke Strangmann

A Leipzig nem indul a BL-ben

Míg az első félidőben mindkét oldalon adódtak lövések, addig a szünet után brémai mezőnyfölény volt. Gulácsinak többször is védenie kellett, de a magyar válogatott kapusa állta a sarat, csapat legjobbja volt a mai nap is. A 67. percben aztán a Leipzig is megérkezett a második félidőre, egy kontra végén előbb Michael Zetterer kapus védett, majd az osztrák középpályás, Nicolas Seiwald lövése csattant a kapufán. A Gulácsi-show később sem ért véget, de a vendégeknek az iksz kevés volt, gól kellett a BL-álomhoz, de nem jött.

A Leipzig az egy ponttal pedig már biztos, hogy lemarad a következő idényben a Bajnokok Ligájáról. A negyedik Freiburg nyert a Kiel otthonában, így Lőw Zsolt együttesének egy fordulóval a vége előtt már négy pont a hátránya. S jelen pillanatban a Mainz sikere miatt csak a hetedik, ami már nem ér európai kupaindulást.

A szombat délutáni eredményekkel az is eldőlt, hogy a Bochum és a Kiel kiesett az első osztályból.

Schäferék otthon szaladtak bele nagy pofonba

Az Union Berlin a bennmaradást annak köszönhetően már kiharcolta, hogy március óta veretlen a bajnokságban, de a nyolcmeccses sorozat szombat délután lezárult, ráadásul egy nagy zakóval. A fővárosi csapat kezdőjében ezúttal nem kapott helyett Schäfer András, így a kispadról nézte, ahogy a 16. helyen tanyázó Heidenheim az 56. percben már kettővel vezetett. A magyar válogatott játékos a 71. percben pályára lépett, de szinte egyből utána jött a harmadik. A 19 éves Paul Warner éppen Schäferről fordult le, a passzából pedig Adrian Beck talált be (0-3).