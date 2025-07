Kína nyitott az együttműködésre, de tiszteletet vár el az EU-tól

Idén ünneplik az EU–Kína diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulóját, de emellett a 25. EU–Kína-csúcstalálkozó is a kínai és az uniós vezetők pekingi találkozójának apropója – mondta el lapunknak Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója.

Kína tiszteletet vár el az uniós vezetőktől (Fotó: AFP)

Ugyanakkor nagy jelentősége is lehet a találkozónak, ha sikerül különböző gazdasági kérdésekben, de legfőképpen a ritkaföldfémek kérdésében megállapodni. Ehhez azonban az EU vezetőinek nyitottnak kell lenniük az együttműködésre, amit eddig sajnos nem láttunk a részükről

– hangsúlyozta a szakértő.

A találkozó egyfajta irányváltást jelez az EU vezetése részéről, hiszen korábban több alkalommal is negatívan nyilatkoztak Pekingről, vámokkal sújtották a kínai termékeket, most azonban úgy tűnik, jóval barátságosabb hangnemet üthetnek meg.

Az EU vezetői nem tudják levetni a birodalmi gondolkodásukat, és nagyhatalomként tekintenek magukra. Azonban sajnos ez már nincs így: elveszítette a versenyképességet, az iparát és a szabályozásokkal az innovációs képességet is

– magyarázta Horváth Levente.

Az Egyesült Államok az egész világ ellen, így a szövetségesek ellen is vámháborút indított, azaz elengedte a szövetségesek kezét, az EU-nak pedig szembe kell néznie az Egyesült Államok vámjaival és az orosz–ukrán háború terheivel. Egyelőre egyiket sem tudja egyedül megoldani, szüksége van partnerekre, ezért lenne fontos, hogy Kínával baráti hangot üssön meg, és reálpolitikát folytasson a jelenlegi ideológiai külpolitika helyett – hangsúlyozta az Eurázsia Központ igazgatója.

Szerinte olyan nagy irányváltás nem látható, hiszen a legújabb Oroszország elleni szankciók között két pontban Kína-ellenes intézkedések is vannak: hét kínai és három hongkongi céget is szankcionáltak, mondván, hogy az orosz hadiipart támogatják. Emellett több kínai és hongkongi teherhajó is feketelistára került.

Tehát nemigen látszik, hogy az EU irányváltást tett volna. Emellett az sem segít, hogy először Japánba utaztak, hogy az EU–Japán csúcstalálkozó keretében emberi jogokról és biztonsági kérdésekről tárgyaljanak. A kínai média szerint azért mentek Japánba előbb, hogy további kritikákat tudjanak majd megfogalmazni Kínával szemben

– emelte ki Horváth Levente.

Két diplomáciailag látványos választ már láthatunk: egyrészt a kínai külügyminisztérium dokumentumaiban nem úgy szerepel az EU-s vezetők érkezése, hogy „kínai vezetők meghívására” jönnek, hanem hogy „közös egyeztetések értelmében” jönnek. Másrészt pedig az eredeti tervekhez képest már többször rövidült a program – hívta fel a figyelmet.

A szakértő szerint Kína nyitott a tárgyalásokra és az együttműködésre, de a legfőbb kitétele, hogy ne szóljanak bele az ország belügyeibe, ahogy ők sem szólnak bele más országok belpolitikájába. Tehát ha az EU nem kioktató és felsőbbrendű attitűddel érkezik Kínába, akkor akár kedvező eredményei is lehetnek a tárgyalásoknak.

Azaz az EU hozzáállásán múlik. Kína örömmel működik együtt mindenkivel, aki nyitott a kölcsönös előnyökön, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre. Továbbá az sem mellékes, hogy a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és geopolitikai helyzetben az EU-nak van nagyobb szüksége a partnerségre

– vélekedett Horváth Levente.

A kínai médiában a nyilatkozó szakemberek és kutatók pesszimisták a találkozóval kapcsolatban a fenti okokból kifolyólag. Nem látják az EU részéről a nyitottságot és a kölcsönös tiszteletet, így nem várható nagy eredmény. Azonban ha az EU vezetői megértik, hogy már nem ők a világ urai, az ázsiai országok már nem a gyarmataik, elvetik az ideológiai külpolitikát, a saját érdekeiket veszik figyelembe az Egyesült Államoké helyett, akkor akár nagy eredmények is elérhetők a tárgyalások során, és az EU a Kínával való együttműködéssel kilábalhat a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságból, továbbá versenyképesebbé is válhat – húzta alá a szakértő, hozzátéve, hogy a történelem során sokszor láthattuk, hogy az együttműködésből mindig többet lehet nyerni, mint a felesleges, egyoldalú szankciókból és kereskedelmi háborúkból.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)