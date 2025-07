Feszült hangulatban kezdődik az EU–Kína csúcstalálkozó

Kevés a közös pont a felek között

Az EU és Kína közötti kapcsolatok már Trump nélkül is feszült mederben folynak. Az unió korábban korlátozásokat vezetett be a kínai gyártók részvételére az orvostechnikai közbeszerzéseken, mire Peking válaszul vámokat vetett ki több európai termékre, például a francia konyakra. A felek emellett egymást vádolják a túltermelés, az állami támogatások és a piacra jutási korlátozások miatt.

Brüsszel és Peking között különösen feszült a viszony

– mondta Jörn Fleck, az Atlantic Council szakértője.

Több mindenben nem értenek egyet, mint amiben igen, még ha egyikük sem engedheti meg magának, hogy a kapcsolat teljesen összeomoljon

– tette hozzá. A mostani találkozó központi témái között szerepel a kereskedelmi egyensúlytalanság, a vámok kérdése, valamint a Kína által biztosított állami támogatások és az ezekből fakadó túlkínálat. A felek tárgyalnak majd az elektromos járművekre és ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásokról is, de komoly áttörésre kevesen számítanak. A találkozót megelőző napokban több elemző is kiemelte, hogy a csúcs legnagyobb „eredménye” már az is lehet, hogy egyáltalán megtartják. Lukas Fiala, a London School of Economics elemzője szerint „a két fél közötti gazdasági és geopolitikai feszültségek olyan mélyek és tartósak, hogy egyetlen csúcstalálkozó nem tudja helyrehozni azokat”. A háttérben az EU–Kína kereskedelmi kapcsolat volumene továbbra is jelentős. A két fél együtt a világkereskedelem csaknem 30 százalékát adja, és 2024-ben 845 milliárd euró értékben bonyolítottak le áruforgalmat. Azonban az egyensúly Kína javára tolódik, az EU több mint kétszer annyi árut importál Kínából, mint amennyit exportál oda.