NuukFIFAGrönland

Egy hét alatt zajlik le a világ legkeményebb futballbajnoksága

2025-ben hat nap alatt rendezték meg a grönlandi labdarúgó-bajnokságot, amely minden évben lázba hozza a világ legnagyobb szigetének alig több mint ötvenezer lakosát. A foci szempontjából ez a hely a világ legelszigeteltebb pontja, ahol percek alatt minden megváltozhat. Grönland azonban nem létezhet labdarúgás nélkül.

Lantos Gábor
2025. 11. 09. 12:43
Grönland
Szenvedély, sport, foci Grönlandon Fotó: ROY PHILIPPE Forrás: hemis.fr
A grönlandi labdarúgó-bajnokságot egyetlen dolog tarthatja sakkban: az időjárás. A világ legnagyobb szigetén az év 12 hónapjából 11 hónapban elvileg nem lehet focizni. Csupán a nyár közepén nyílik erre lehetőség, akkor viszont meg is rendezik a bajnokságot. Egy hét alatt.

Grönland
   Grönland, ahol a foci nemzeti ügy. Fotó: Hemis.fr

Grönlandon nincsenek sem profi csapatok, sem pedig füves stadionok. Ennek ellenére a labdarúgás (és a kézilabda) óriási népszerűségnek örvend ebben a hatalmas országban. A legtöbb grönlandi településen vagy műfüves pályán, vagy pedig homokon fociznak. Idén nyolc csapat jutott be a grönlandi labdarúgó-bajnokság végső szakaszába, ahogyan ott nevezik, a döntőbe. 

A lebonyolítás kíméletlen és kegyetlen: húsz mérkőzést kell hat nap alatt lejátszani.

A meccsek reggeltől estig, gyakran öt-tíz fokos hidegben és viharos szélben pörögnek. Mindez mégsem szegi kedvét sem a játékosoknak, sem a nézőknek.

A 2025-ös bajnokságot ismét a B-67 Nuuk csapata nyerte – immár tizenhatodik alkalommal. Ők a grönlandi futball legendái, a sziget Real Madridja. A klub szinte teljesen amatőr játékosokból áll: halászok, tanárok, tűzoltók, akik munka után edzenek, majd repülővel vagy hajóval utaznak a mérkőzésekre. 

A futball Grönlandon közösségi ügy. 

A mintegy 5500 regisztrált játékos a lakosság több mint tíz százalékát jelenti – ilyen arányt aligha találunk bárhol a világon. A sport nemcsak szórakozás, hanem a közösségek egyik legfontosabb összetartó ereje is.

Beached icebergs sit on the shore at Camp Kangiusaq in Nuuk Fjord, Greenland on September 1, 2024. It is a virtually uninhabited territory, covered mainly in ice, and yet, in Greenland, football is king and fans, in search of recognition, want to be able to measure themselves against other nations, a chimera as long as they have not joined a continental federation. (Photo by James BROOKS / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by James BROOKS
A grönlandi Nuuk városának tengerpartja. Fotó: AFP

A grönlandi játékosok több ezer kilométert utaznak repülővel vagy hajóval, hogy eljussanak a meccsekre. Gyakori, hogy a rossz időjárás miatt napokra elakad a közlekedés, így a bajnokság szervezőinek igazi logisztikai bravúrra van szükségük. A döntőt minden esetben Nuukban rendezik meg, amely ebben az időszakban a grönlandi foci fővárosa lesz. A nép tódul, a sarki szél vagy csendesebben, vagy erősebben fúj. A pálya melletti árusok hallal töltött lepényeket és forralt bort árulnak.

 

Miért nem fogadja be őket a FIFA?

Az elmúlt években Grönland és a Dániához tartozó ország komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy csatlakozhasson a CONCACAF-hoz, vagyis Észak- és Közép-Amerika labdarúgó-szövetségéhez.

 Ez tenné lehetővé, hogy válogatottjuk hivatalos nemzetközi mérkőzéseken szerepelhessen. 

Mivel a FIFA egyetlen kontinentális szervezetének sem tagja, Grönland nem indulhat el a világbajnoki selejtezőkön. Ebből a szempontból Feröer sokkal szerencsésebb, hogy annak idején az UEFA-hoz tudott csatlakozni. Kérelmüket idén elutasították, elsősorban infrastrukturális okokra hivatkozva: a szigetnek nincs olyan stadionja, amelyben hivatalos válogatott meccseket lehetne lejátszani. Ezenfelül az extrém időjárás miatt nehéz biztosítani a folyamatos versenyrendszert. Mindez azonban nem vette el a helyiek kedvét. A Grönlandi Labdarúgó-szövetség új pályák építésén dolgozik, reményeik szerint néhány éven belül ismét megpróbálják a csatlakozást.

 

Gibraltárt, Tibetet és a Falkland-szigeteket már legyőzték

Ha a közelmúltban lejátszott válogatottmeccseket vesszük számba, akkor egy találkozót kell említenünk. 2024. június 1-én Grönland Türkmenisztán ellen lépett pályára, és kapott ki 5-0-ra. Ezt a meccset azonban nem Grönlandon, hanem Törökországban rendezték meg. 2023. július 11-én egy Angliában megrendezett találkozón Bermuda 3-2-re verte Grönlandot. A grönlandi labdarúgó-válogatott hazai pályán 1983-ban játszott le két meccset Feröer ellen. Az első összecsapáson 0-0 lett a végeredmény, a másodikon Feröer nyert 3-2-re. 

A grönlandi labdarúgó-válogatott a története során először 1993. július 6-án nyert mérkőzést: akkor Gibraltárt verték meg 5-0-ra. 

Abban az időben Gibraltár sem volt még tagja az UEFA-nak. Gibraltár mellett a grönlandi nemzeti tizenegy csak Tibet és a Falkland-szigetek válogatottja ellen tudott nyerni. 

The Nuuk Stadium outdoor artificial pitch is pictured backdropped by buildings and a mountain in Nuuk, Greenland on August 29, 2024. It is a virtually uninhabited territory, covered mainly in ice, and yet, in Greenland, football is king and fans, in search of recognition, want to be able to measure themselves against other nations, a chimera as long as they have not joined a continental federation. (Photo by James BROOKS / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by James BROOKS
Ebben a stadionban rendezik meg a grönlandi labdarúgó-bajnokságot – egy hét alatt. Fotó: AFP

A grönlandi futball nem a pénzről vagy a sztárokról szól. Ez a bajnokság a közösségről, a kitartásról és arról nevezetes, hogyan lehet a világ végén is életben tartani a játékot, a labdarúgást. Amikor a sarki szél végigsöpör a pályán, a játékosok nem panaszkodnak – ők tudják, hogy ez az ő világuk. Ahol a futball nemcsak sport, hanem egy kis darab melegség a jég birodalmában.

 

Néhány grönlandi játékosnak már sikerült a kitörés

A B-67 Nuuk tehát az idei bajnokcsapat. A klubot 1967-ben alapították meg. Fennállásuk során összesen 16 alkalommal nyerték meg a bajnoki címet, ez egyetlen más grönlandi csapatnak sem sikerült. Amikor a grönlandi fociról beszélünk, mindenképpen érdemes megemlíteni Rene Eriksen Petersen nevét. 

A 24 éves, grönlandi születésű játékos abban a feröeri klubban szerepel, amelyet idehaza is oly jól ismerünk: a KÍ Klaksvík csapatában.

Igaz, odáig még nem jutott el, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon a feröeri együttes első csapatában, ezzel együtt a grönlandi labdarúgás jelenlegi legismertebb alakjáról beszélünk, aki rendszeresen találkozik a KÍ csapatának magyar kapusedzőjével, Turi Gézával is. 

A goal net is pictured on a football pitch in Maniitsoq, Greenland on September 3, 2024. It is a virtually uninhabited territory, covered mainly in ice, and yet, in Greenland, football is king and fans, in search of recognition, want to be able to measure themselves against other nations, a chimera as long as they have not joined a continental federation. (Photo by James BROOKS / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by James BROOKS
Egy grönlandi falu, Maniitsoq pályája. Fotó: AFP

A grönlandi labdarúgó-bajnokságot 2026-ban is megrendezik, akkor is egy hét alatt. 

Azt is lehet tudni, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban még zajlik majd a labdarúgó-világbajnokság,  amikor Grönlandon újra kitör majd a fociláz.

A világ legnagyobb szigetén élő embereket azonban kevéssé izgatja az, mi történik a tengerentúlon. Miért is izgatná, amikor hat napon át az éjjel és nappal tartó világosságban pattog a labda a sziget egyetlen műfüves stadionjában.

 

Szilveszterkor is játszanak egy meccset

Ám az utóbbi időben sok minden változott Grönlandon. Az is, hogy az év utolsó napján is rendeznek egy meccset. Vagy legalábbis megpróbálják. Két amatőr együttesről van szó: a GSS és a Nuuk második csapatáról. Legutóbb 2024. december 31-én játszottak egymással. Mínusz 18 fokban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

