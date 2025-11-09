Egy hét alatt zajlik le a világ legkeményebb futballbajnoksága

A grönlandi labdarúgó-bajnokságot egyetlen dolog tarthatja sakkban: az időjárás. A világ legnagyobb szigetén az év 12 hónapjából 11 hónapban elvileg nem lehet focizni. Csupán a nyár közepén nyílik erre lehetőség, akkor viszont meg is rendezik a bajnokságot. Egy hét alatt.

Grönland, ahol a foci nemzeti ügy. Fotó: Hemis.fr

Grönlandon nincsenek sem profi csapatok, sem pedig füves stadionok. Ennek ellenére a labdarúgás (és a kézilabda) óriási népszerűségnek örvend ebben a hatalmas országban. A legtöbb grönlandi településen vagy műfüves pályán, vagy pedig homokon fociznak. Idén nyolc csapat jutott be a grönlandi labdarúgó-bajnokság végső szakaszába, ahogyan ott nevezik, a döntőbe.

A lebonyolítás kíméletlen és kegyetlen: húsz mérkőzést kell hat nap alatt lejátszani.

A meccsek reggeltől estig, gyakran öt-tíz fokos hidegben és viharos szélben pörögnek. Mindez mégsem szegi kedvét sem a játékosoknak, sem a nézőknek.

A 2025-ös bajnokságot ismét a B-67 Nuuk csapata nyerte – immár tizenhatodik alkalommal. Ők a grönlandi futball legendái, a sziget Real Madridja. A klub szinte teljesen amatőr játékosokból áll: halászok, tanárok, tűzoltók, akik munka után edzenek, majd repülővel vagy hajóval utaznak a mérkőzésekre.

A futball Grönlandon közösségi ügy.

A mintegy 5500 regisztrált játékos a lakosság több mint tíz százalékát jelenti – ilyen arányt aligha találunk bárhol a világon. A sport nemcsak szórakozás, hanem a közösségek egyik legfontosabb összetartó ereje is.

A grönlandi Nuuk városának tengerpartja. Fotó: AFP

A grönlandi játékosok több ezer kilométert utaznak repülővel vagy hajóval, hogy eljussanak a meccsekre. Gyakori, hogy a rossz időjárás miatt napokra elakad a közlekedés, így a bajnokság szervezőinek igazi logisztikai bravúrra van szükségük. A döntőt minden esetben Nuukban rendezik meg, amely ebben az időszakban a grönlandi foci fővárosa lesz. A nép tódul, a sarki szél vagy csendesebben, vagy erősebben fúj. A pálya melletti árusok hallal töltött lepényeket és forralt bort árulnak.

Miért nem fogadja be őket a FIFA?

Az elmúlt években Grönland és a Dániához tartozó ország komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy csatlakozhasson a CONCACAF-hoz, vagyis Észak- és Közép-Amerika labdarúgó-szövetségéhez.

Ez tenné lehetővé, hogy válogatottjuk hivatalos nemzetközi mérkőzéseken szerepelhessen.

Mivel a FIFA egyetlen kontinentális szervezetének sem tagja, Grönland nem indulhat el a világbajnoki selejtezőkön. Ebből a szempontból Feröer sokkal szerencsésebb, hogy annak idején az UEFA-hoz tudott csatlakozni. Kérelmüket idén elutasították, elsősorban infrastrukturális okokra hivatkozva: a szigetnek nincs olyan stadionja, amelyben hivatalos válogatott meccseket lehetne lejátszani. Ezenfelül az extrém időjárás miatt nehéz biztosítani a folyamatos versenyrendszert. Mindez azonban nem vette el a helyiek kedvét. A Grönlandi Labdarúgó-szövetség új pályák építésén dolgozik, reményeik szerint néhány éven belül ismét megpróbálják a csatlakozást.

Gibraltárt, Tibetet és a Falkland-szigeteket már legyőzték

Ha a közelmúltban lejátszott válogatottmeccseket vesszük számba, akkor egy találkozót kell említenünk. 2024. június 1-én Grönland Türkmenisztán ellen lépett pályára, és kapott ki 5-0-ra. Ezt a meccset azonban nem Grönlandon, hanem Törökországban rendezték meg. 2023. július 11-én egy Angliában megrendezett találkozón Bermuda 3-2-re verte Grönlandot. A grönlandi labdarúgó-válogatott hazai pályán 1983-ban játszott le két meccset Feröer ellen. Az első összecsapáson 0-0 lett a végeredmény, a másodikon Feröer nyert 3-2-re.

A grönlandi labdarúgó-válogatott a története során először 1993. július 6-án nyert mérkőzést: akkor Gibraltárt verték meg 5-0-ra.

Abban az időben Gibraltár sem volt még tagja az UEFA-nak. Gibraltár mellett a grönlandi nemzeti tizenegy csak Tibet és a Falkland-szigetek válogatottja ellen tudott nyerni.