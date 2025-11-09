Pikó AndrásékVIII. kerületidőközi választás

Egyre jobban fogy a levegő Pikó András körül, a lemondását követelik + videó

Pikó András szégyent hozott a VIII. kerület lakóira: hónapokon keresztül hallgatott, amikor pedig megszólalt, a józsefvárosiak szemébe hazudott – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Józsevárosi Fidesz, amely szembesítette a polgármestert Horváth Alexander drogbotrányával kapcsolatos kijelentéseivel, illetve azzal, hogy falazott a zaklatási ügybe keveredett Oláh József momentumos képviselőnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 10:54
Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Pikó András és Horváth Alexander körül elfogyott a levegő!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Józsevárosi Fidesz. Mint írták, a polgármester szégyent hozott a józsefvárosiakra és szégyent hozott a baloldalra: hónapokon keresztül hallgatott, amikor pedig megszólalt, a józsefvárosiak szemébe hazudott. 

A Józsefvárosi Fidesz emlékeztetett: ezt már Pikó saját embere, Ali Abd El Rahim sem bírta és lerántotta a leplet a polgármester valótlan állításairól, illetve Horváth Alexander drogbulijának részleteiről. Horváth szelfi-videóban hencegett hogy egy „fehér poros” buliban vesz részt. Amikor a felvétel nyilvánosságra került, Pikó azzal mosdatta Horváthot, hogy az egy régi, három éve készült a videó, amikor még Horváth „csikó” volt. De Ali Abd El Rahim nyilvánosságra hozta, hogy Horváth Alexander képviselőként, mindössze néhány hónapja járt a nevezett drogbulin. 

Pikó András tehát végighazudta az időközi választási kampányt, hogy „Bólogató Jánost faragjon Horváth Alexanderből”

– emelték ki.

Pikó folyamatosan hazudott a józsefvárosiaknak

Felhívták a figyelmet Ferencz Orsolya szombati bejegyzésére is, amelyben az országgyűlési képviselő rámutatott: mind Pikó András, mind Horváth Alexander megszegte a képviselő-testület előtt tett esküt, amely tartalmazza a következő mondatot: 

„Magyarország jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom.”

A Józsefvárosi Fidesz bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Pikó András vállát más bűnök is terhelik, ugyanis korábban megpróbálta eltussolni Oláh József zaklatási botrányát. A momentumos képviselő – egy, az önkormányzat berkeiből származó vizsgálati dokumentum szerint – kiszolgáltatott nőkkel szemben szexuális zaklatóként lépett fel egy önkormányzati intézményben, Pikó András pedig hallgatásával falazott neki. 

„A Józsefvárosi Fidesz szerint Pikó András nem méltó tovább Józsefváros vezetésére, ezért felszólítjuk, hogy Oláh Józseffel együtt mondjon le és Horváth Alexandert léptesse vissza!” – írták.

Borítókép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mohai Balázs)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

