Pikó András nyakig van a pácban: hazudott a drogbotrányba keveredett képviselőjéről

Pikó András bizalmasa, Abd el Rahim Ali kitálalt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Ferencz Orsolya. A kormánypártok VIII. kerületi képviselője hangsúlyozta: a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek, hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak.

Pikó András bizalmasa, Abd el Rahim Ali (Forrás: Facebook)

Az ügyről a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt, a DK pedig kitart amellett, hogy a Losonci negyedi mandátum elnyerésének lehetősége őket illette volna, de Pikó a pártból távozó Horváth Alexandert favorizálta. Abd el Rahim hangsúlyozta:

Horváthot a fehér poros videó miatt szólították fel távozásra.

Ráadásul elárulta azt is, hogy a felvétel élőben ment a DK száz főt számláló ifjúsági csoportjában, ott rögzíthette valaki. Sőt, a felvétel nem is lehet olyan régi és Horváth Alexander tényleg „benyomott”. Pikó András erről mindvégig tudott, mégis fedezte a drogbotrányba került képviselőt és így támogatja a vasárnapi időközi választáson, ahol Horváth Alexander megüresedett helyéért megy a küzdelem.

Pikó András és Horváth Alexander tehát végighazudták a kampányt, amikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbuli szelfije évekkel ezelőtt készült

– hangoztatta Ferenc Orsolya, hozzátéve, hogy Magyarország a jogszabályait betartja és másokkal is betartatja, hiszen ez a képviselői eskü egyik legfontosabb fogadalma.

Ennek sem Pikó, sem Horváth nem feleltek meg, megszegték esküjüket. Pikó András hitelessége összeomlott, Horváth Alexandernek pedig soha nem is volt.

– Pikó András polgármesteri legitimációjának vége. Kérem, ez egyszer tegye meg a felelős lépést, mondjon le, és vigye magával a drogbulik királyát, Horváth Alexandert is – zárta videóüzenetét a képviselő.