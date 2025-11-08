Pikó AndrásékFerencz OrsolyaVIII. kerület

Pikó András nyakig van a pácban: hazudott a drogbotrányba keveredett képviselőjéről

Pikó András és Horváth Alexander végighazudták a kampányt, amikor azzal mentegették magukat, hogy Horváth Alexander drogbulis szelfije évekkel ezelőtt készült – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Ferencz Orsolya.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 18:35
Józsefváros, választás, Pikó András, Fidesz
Pikó András bizalmasa, Abd el Rahim Ali kitálalt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Ferencz Orsolya. A kormánypártok VIII. kerületi képviselője hangsúlyozta: a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek, hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak.

Pikó András bizalmasa, Abd el Rahim Ali (Forrás: Facebook)

Az ügyről a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt, a DK pedig kitart amellett, hogy a Losonci negyedi mandátum elnyerésének lehetősége őket illette volna, de Pikó a pártból távozó Horváth Alexandert favorizálta. Abd el Rahim hangsúlyozta: 

Horváthot a fehér poros videó miatt szólították fel távozásra. 

Ráadásul elárulta azt is, hogy a felvétel élőben ment a DK száz főt számláló ifjúsági csoportjában, ott rögzíthette valaki. Sőt, a felvétel nem is lehet olyan régi és Horváth Alexander tényleg „benyomott”. Pikó András erről mindvégig tudott, mégis fedezte a drogbotrányba került képviselőt és így támogatja a vasárnapi időközi választáson, ahol Horváth Alexander megüresedett helyéért megy a küzdelem.

Pikó András és Horváth Alexander tehát végighazudták a kampányt, amikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbuli szelfije évekkel ezelőtt készült

 – hangoztatta Ferenc Orsolya, hozzátéve, hogy Magyarország a jogszabályait betartja és másokkal is betartatja, hiszen ez a képviselői eskü egyik legfontosabb fogadalma. 

Ennek sem Pikó, sem Horváth nem feleltek meg, megszegték esküjüket. Pikó András hitelessége összeomlott, Horváth Alexandernek pedig soha nem is volt. 

– Pikó András polgármesteri legitimációjának vége. Kérem, ez egyszer tegye meg a felelős lépést, mondjon le, és vigye magával a drogbulik királyát, Horváth Alexandert is – zárta videóüzenetét a képviselő.

 

 

