Hortay Olivér: Magyarország referencia lehet a moduláris atomerőművek terén

Hortay Olivér az ilyen típusú reaktorok telepítését lehetővé tevő, pénteki amerikai–magyar megállapodás kapcsán elmondta, a kis méretű, moduláris atomerőművek a hagyományos erőművek több ezer megawatt kapacitásával szemben a gáztüzelésű erőművekkel megegyező kapacitással, néhány száz megawatt teljesítménnyel rendelkeznek. A nukleáris technológiának globális reneszánsza van, az innováció egyik legígéretesebb irányát a moduláris reaktorok jelentik.

A moduláris reaktoroknak sok előnye van: könnyebb az engedélyezése, a létesítésénél jobban lehet modellszerű megoldásokat alkalmazni

– tette hozzá. Kifejtette, két okból is indokolható Magyarország bekapcsolódása az új technológia alkalmazásába.

Egyrészt az elektrifikáció világszintű tendencia, egyre több villamos energiára van szüksége a világnak és Magyarországnak, ami különösen igaz akkor, ha Magyarország az iparfejlesztési céljait komolyan veszi.

Ehhez villamos energiát termelő kapacitásokra, olcsó energiára lesz szükség, és az új technológia képes lehet az igények kielégítésére. A másik ok az innováció; a kérdés, hogy mikortól indul el a robbanásszerű növekedés a kis, moduláris atomerőművek terén. Az amerikaiak élen járnak a technológia fejlesztésében, és azzal, hogy Magyarország bekapcsolódhat a technológiába a régióban, elsőként alakíthatja ki a szükséges jogszabályi környezetet, szerezhet tapasztalatot, az itteni beszállítók olyan tudáshoz jutnak, amelyet később hasznosítani tudnak más országokban.