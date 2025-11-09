Magyarországreferencia atomerőműHortay Olivértechnológia

Hortay Olivér: Magyarország referencia lehet a moduláris atomerőművek terén

Magyarország referencia lehet a moduláris atomerőművek terén – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 11:28
Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hortay Olivér az ilyen típusú reaktorok telepítését lehetővé tevő, pénteki amerikai–magyar megállapodás kapcsán elmondta, a kis méretű, moduláris atomerőművek a hagyományos erőművek több ezer megawatt kapacitásával szemben a gáztüzelésű erőművekkel megegyező kapacitással, néhány száz megawatt teljesítménnyel rendelkeznek. A nukleáris technológiának globális reneszánsza van, az innováció egyik legígéretesebb irányát a moduláris reaktorok jelentik. 

A moduláris reaktoroknak sok előnye van: könnyebb az engedélyezése, a létesítésénél jobban lehet modellszerű megoldásokat alkalmazni

– tette hozzá. Kifejtette, két okból is indokolható Magyarország bekapcsolódása az új technológia alkalmazásába. 

Egyrészt az elektrifikáció világszintű tendencia, egyre több villamos energiára van szüksége a világnak és Magyarországnak, ami különösen igaz akkor, ha Magyarország az iparfejlesztési céljait komolyan veszi.

 Ehhez villamos energiát termelő kapacitásokra, olcsó energiára lesz szükség, és az új technológia képes lehet az igények kielégítésére. A másik ok az innováció; a kérdés, hogy mikortól indul el a robbanásszerű növekedés a kis, moduláris atomerőművek terén. Az amerikaiak élen járnak a technológia fejlesztésében, és azzal, hogy Magyarország bekapcsolódhat a technológiába a régióban, elsőként alakíthatja ki a szükséges jogszabályi környezetet, szerezhet tapasztalatot, az itteni beszállítók olyan tudáshoz jutnak, amelyet később hasznosítani tudnak más országokban. 

Az energiapolitikai szakember arra is kitért, hogy az orosz energiahordozók vásárlására kivetett amerikai szankciók alól Magyarországnak mentességet biztosító megállapodás előtt Donald Trump arról beszélt, hogy megérti Magyarország helyzetét.

Hozzátette, hogy valójában azokkal a nyugat-európai országokkal van probléma, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be, így kerülő úton keresztül folytatják a beszerzéseket. Úgy vélekedett, sokatmondó, hogy miután Trump bejelentette a szankciót a két orosz vállalattal szemben, elsőként a németek – akik három évvel korábban vezettek be olajembargót – jelezték, hogy mentességet kérnek az amerikai szankciók alól. Bulgária hasonlóan mentességet kért.

Trump kiugrasztotta a nyulat a bokorból, nem lenne meglepő, ha további országok is mentességet kérnének

– fogalmazott Hortay Olivér, hozzátéve: azon sem lepődne meg, ha az új helyzet azt eredményezné, hogy alábbhagyna a szankciópárti kommunikáció, amelyet ezek az országok képviseltek. Brüsszel szempontjából nem számít komoly változásra, mert az Európai Bizottság vezetői odáig mentek el a szankciópárti politikában, ahonnan nincs visszaút. Kimondták, hogy örökös szankciókkal szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, függetlenül a háború eredményétől. 

A következő csata, amelyet a magyar kormánynak meg kell vívni, az lesz, hogy Magyarországot a brüsszeli szankciós törekvésektől is meg kell óvni

– hangsúlyozta Hortay Olivér.

 

Borítókép: Hortay Olivér, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója (Fotó: MTI)

