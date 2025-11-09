Magyar Péter szakértője ezúttal egy tervezett informatikai karbantartást próbál meg összeomlásként bemutatni

Magyar Péter embere, Hegedűs Zsolt ahelyett, hogy vállana egy őszinte, élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár. Takács Péter emlékeztetett, Hegedűs Zsolt már a politikai karrierjét is hazugsággal indította: azt a rémhírt terjesztette „független, objektív” ortopéd szakorvosként, hogy a túlsúlyos betegek nem kaphatnak csípőprotézist Magyarországon. „Azt persze sunyi módon elhallgatta, hogy ekkor ő titokban már fél éve a Tisza egészségügyi szakértőjeként tevékenykedett” – mutatott rá az államtitkár.

Az államtitkár felidézte: a Harcosok klubja edzőtábor alatt Magyar Péter arról posztolt, hogy amíg ő Zánkán gyűlölködött, Hegedüs Zsolt még szombaton is egész nap a műtőben állt. „Csak azt felejtették el megemlíteni, hogy jó pénzért, Bristolban” – tette hozzá Takács Péter.

„Most egy csúsztatásoktól hemzsegő Facebook-posztban egy tervezett és jó előre beharangozott IT-karbantartást – ami egyébként nem csak az EESZT-t, hanem szinte valamennyi kormányzati alrendszert érintett – próbál meg összeomlásként bemutatni”

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Leszögezte, a tiszás szakértő állításával ellentétben az EESZT és a NISZ részéről minden előzetes felkészülés megtörtént – így a lakossági és szakmai felhasználók tájékoztatása is – annak érdekében, hogy a tervezett és szükségszerű karbantartás a legkisebb kellemetlenséget okozza.

„Péter! Ha már ennyi sebből vérzik ez a nyomorult magyar egészségügy, hát engedd meg Hegedűs úrnak, hogy élő adásban szembesítsen az összeomlással! Miért félted a »valaha volt legrosszabb államtitkártól«? Mondjatok igent legalább egy meghívásra! Jövő héten a Mandinerhez megyek, remélem, megjelenik ott Hegedűs úr is! Én várom” – üzente a Tisza Párt elnökének az államtitkár.