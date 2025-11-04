Némasági fogadalom a Tiszában: Magyar Péter a saját embereiben sem bízik?

– Ha valós kérdéseket tesznek fel nekik, akkor rommá égnek ezek a tiszás miniszterjelöltek – fogalmazott Rétvári Bence az Igazság órája című műsorban, miután Magyar Péter házi őrizetben tartja a saját embereit.

Magyar Péter nemrégiben egy podcastműsorban mutatta be Hegedűs Zsoltot mint lehetséges egészségügyiminiszter-jelöltjét, mire Takács Péter jelezte, élő, nyilvános vitára hívja a Tisza jelöltjét. Ám a meghívó ellenére Magyar Péter már az ATV-ben azt nyilatkozta – a maga, megszokott stílusában –, hogy nem engedi sem a jelölteket, sem az esetleges árnyékminisztereit vitázni a kormány tagjaival.

Hegedűs Zsolt a Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltje (Forrás: Facebook)

– Kiderült, hogy ezek mögött az emberek mögött nincs tudás, jövőkép, egy éles vitahelyzetben rommá égnek. Ők egy Facebook-világban élnek, amit önmaguknak csináltak. Az a kérdés tehető fel a közösségi médiában, aminek el kell hangzani, ám amikor valós kérdést vagy ellenvéleményt kapnak, kipukkad ez a lufi, végük van. Ezért nem engedi ezeket a vitákat Magyar Péter, senkiben sem bízik magán kívül – mutatott rá a politikus.

Rétvári Bence kiemelte, a Tisza Párt elnökének ugyanakkor van még egy nyomós oka arra, hogy némaságra ítélje a szakembereit, jelöltjeit: – Ha valós kérdéseket tennének fel nekik, kiderülne a valóság, vagyis az, hogy olyan megszorításokra készülnek, mint a Tisza-adó, a nyugdíjreform vagy a sorkatonaság, de az egészségügyben is megszorításokat eszközölnének, maradna hét kórház, meg ugye túl magas az orvosok bére is szerintük.

De kiderülne az is, hogy semmiről nem gondolnak semmit, és a megszokott, pár gondolatos szófüzérek után, mint az úgynevezett szeretetország vagy az »Árad a Tisza!« jelszavakon túl nincs semmi

– vélte.