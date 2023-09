Siránkozik a csalással vádolt sakkozó, aki pert vesztett

– Nagyon elkeserít, hogy csalással vádoltak meg a győzelmem után. Fontos leckét kaptam nemcsak a sakkról, hanem az életről is – panaszkodott Hans Niemann a Piers Morgan Uncensored tévéműsorban sokadszorra. Az interjút szemlézte az újságírás etalonjaként tisztelt BBC is, s mintha némi elfogultságról árulkodna, hogy miközben Niemann meghurcolt szeleburdi ifjúként köszön vissza az írásból, az angol lap kimondottan előnytelen fényképet közöl mellé Magnus Carlsenről. Nem tegnap kezdték a szakmát…

Hans Niemann megsínylette a Magnus Carlsen elleni pereskedést. Fotó: Lennart Ootes

Kész szerencse, hogy Piers Morgan az interjú során felteszi a legfontosabb kérdést:

– Csak hogy tisztázzuk a feltételezést, a pályafutása során használt valaha is análgyöngyöket?

– Nos, tudja, a kíváncsisága kissé aggasztó, talán a személyesen érdeklődését is kifejezi, de elmondhatom, nem – felelte Niemann. Az amerikai sakkozó a riporter tekintetéből is érezhette, hogy ez a válasz nem elégíti ki, ezért hozzátette: – Kategorikusan nem, természetesen nem.

Hogyan csalhatott Niemann? Análgyöngyökkel

Az előzményekkel a Magyar Nemzet is többször foglalkozott. A világbajnoki rendszer eseményei mögött a legrangosabbnak tartott viadal, a Sinquefield-kupa tavalyi tornáján Hans Niemann a harmadik fordulóban meglepetésre legyőzte Magnus Carlsent, mire az akkor még hivatalban lévő norvég világbajnok vissza lépett a viadaltól. Akkor még nem, de később ki is mondta, szerinte Niemann csalt az ominózus játszmában, mi több, Carlsen hozzátette, nem először a pályafutása során.

A Chessbase oldal, amely a kezdetektől fogva Carlsen pártján állt a kérdésben, felfedte, Niemann fiókját korábban kétszer is felfüggesztette csalás miatt. Niemann elismerte, hogy online partikban valóban csalt, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy a tábla mellett viszont sohasem.

Az eset megosztotta a sakktársadalmat. Garri Kaszparov Carlsent kárhoztatta, amiért visszalépett a Sinquefield-kupától, több vezető nagymester viszont ugyancsak a gyanújának adott hangot, közülük a szintén amerikai Hikaru Nakamura ki is mondta, Niemann szerinte is igénybe vett külső segítséget.

Magnus Carlsen továbbra is magabiztosan vezeti a FIDE világrnaglistáját. Forrás: FIDE

Eric Hansen kanadai nagymester a Twitch-csatornáján részletesen beszélt a csalás lehetőségéről, megnevezve az úgynevezett análgyöngyöket, amelyek irányított vibrációval jelzik a megfelelő lépést. A horrorisztikus megoldás azért lehetséges, mert komoly versenyeken a sakkozóknak a partik előtt minden elektromos készüléket le kell adniuk, tovább detektoros kapun is áthaladnak, ám az análgyöngyöket az sem szűri ki.