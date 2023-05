Viswanathan Anand után Ting Li-zsen a második ázsiai világbajnok. Egy indiai után egy kínai. A sakkozás mindig pontos lenyomatát adta a világ szellemi erőterének alakulásáról. Nem most kezdődik új korszak, már benne élünk. Oroszország és a Nyugat a sakkban továbbra is meghatározó szerepet tölt be – az Egyesült Államok történetesen a szellemi játékban is az agyelszívás gyakorlatával –, de Kína és India már nem csupán egyenrangú kihívó, hanem a fejlődés és az innováció centruma.

A Ting Li-zsen–Nyepomnyascsij mérkőzés rájátszása:

