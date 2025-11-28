Középiskolások zsebpénzét zsarolta ki a tinik réme a belvárosban

A férfi minden alkalommal Kisvárda belvárosában szólította meg a gyalog, egyedül közlekedő fiatalt. Bár L. Máté fizikailag nem bántalmazta áldozatát, olyan erőszakosan követelte pénze, és egy alkalommal kabátja átadását is, amivel a fiatalban komoly félelmet keltett, és némi ellenállás után a fenyegetés hatására minden alkalommal engedelmeskedett. A rendőrség az ügyben kihallgatott még két 16 éves fiút, akik egy-egy alkalommal ugyanígy váltak L. Máté áldozatává.