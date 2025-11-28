Rendkívüli

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Középiskolások zsebpénzét zsarolta ki a tinik réme a belvárosban

Egyiküktől elvette a kabátját is.

Forrás: Police2025. 11. 28. 17:13
illusztráció Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Zsarolás bűntett gyanújával indított eljárást a Kisvárdai Rendőrkapitányság L. Máté ellen, aki egy 18 éves helybeli fiút hónapokon át, heti rendszerességgel fenyegetéssel kényszerített arra, hogy adja át neki a pénzét – írja a rendőrségi portál. 

A férfi minden alkalommal Kisvárda belvárosában szólította meg a gyalog, egyedül közlekedő fiatalt. Bár L. Máté fizikailag nem bántalmazta áldozatát, olyan erőszakosan követelte pénze, és egy alkalommal kabátja átadását is, amivel a fiatalban komoly félelmet keltett, és némi ellenállás után a fenyegetés hatására minden alkalommal engedelmeskedett. A rendőrség az ügyben kihallgatott még két 16 éves fiút, akik egy-egy alkalommal ugyanígy váltak L. Máté áldozatává.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói L. Mátét november 24-én elfogták, zsarolás bűntett gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

