Zsarolás bűntett gyanújával indított eljárást a Kisvárdai Rendőrkapitányság L. Máté ellen, aki egy 18 éves helybeli fiút hónapokon át, heti rendszerességgel fenyegetéssel kényszerített arra, hogy adja át neki a pénzét – írja a rendőrségi portál.
Középiskolások zsebpénzét zsarolta ki a tinik réme a belvárosban
Egyiküktől elvette a kabátját is.
A férfi minden alkalommal Kisvárda belvárosában szólította meg a gyalog, egyedül közlekedő fiatalt. Bár L. Máté fizikailag nem bántalmazta áldozatát, olyan erőszakosan követelte pénze, és egy alkalommal kabátja átadását is, amivel a fiatalban komoly félelmet keltett, és némi ellenállás után a fenyegetés hatására minden alkalommal engedelmeskedett. A rendőrség az ügyben kihallgatott még két 16 éves fiút, akik egy-egy alkalommal ugyanígy váltak L. Máté áldozatává.
A Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói L. Mátét november 24-én elfogták, zsarolás bűntett gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
Nemzetépítés és hazaszeretet: Nemeskürty Istvánra emlékeztek az NKE-n
A Kossuth-nagydíjas író legfőbb öröksége a hazafias szemlélete, a személyes bátorsága és az erkölcsi tartása – hangzott el az eseményen.
A polgármesterek összefogását sürgetik a Magyar Péterék tervezett megszorításai ellen
A Tisza Párt csomagja minden társadalmi réteget érintene.
Meghalt Kenedi János
A író, műkritikus hetvennyolc éves volt.
Valahol abbamarad, máshol újra rákezd az eső
Kis zúzmarára is számíthat.
