Uszik felmosta a ringet Dubois-val, történelmet írva másodszor lett a nehézsúly vitahatatlan bajnoka

Uszik ezzel a sikerével megcsinálta azt, amire előtte senki sem volt képes: egyrészt a cirkálósúlyból érkezve kétszer is legyőzte a legjobb három brit ökölvívót – Joshuát, Furyt és most Duboist –, másrészt a világon elsőként tudta majdnem másfél év alatt másodszor is megszerezni a királykategória vitathatatlan bajnoki címét.