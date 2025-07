A bokszvilág Uszik győzelmét várja, Canelo félmillió dollárt tett az ukrán sikerére

Már szinte minden készen áll arra, hogy ma a londoni Wembley-ben majd százezer ember előtt összecsapjon egymással a profi boksz királykategóriájának két világbajnoka a vitathatatlan címért. A WBA, a WBC, a WBO és az IBO bajnoka, Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO) és az IBF vb-övének tulajdonosa, Daniel Dubois (22-2, 21 KO) körül csak úgy záporoznak az eurómilliók, ugyanis a veretlen ukrán 112, míg brit ellenfele „csak” 58 millió eurót kap a csúcsmeccsért. Noha az itt említett „aprópénz” is nyilvánvalóan fontos a két bunyósnak, azért az igazi halhatatlanságot a sportág történetében a szombat éjszakai győzelem biztosítaná mindkettőjük számára.

Uszik és Dubois szombat esti csúcsrangadójának plakátja (Fotó: DANZ)

Uszik egyszer már nyert, de Dubois vitatja a jogosságát

Kettejüknek nem ez lesz az első összecsapása, hiszen 2023 augusztusában a lengyelországi Wroclawban már randevúztak a ringben, és az ukrán a 9. menetben kiütötte Dubois-t. Ám a brit nem felejtette el, milyen körülmények között veszített, és azt ígéri, ezúttal még a bírók sem segíthetnek Uszikon. Ugyanis azt állítja a 27 éves brit, hogy már az ötödikben le kellett volna állítani a meccset, miután az ukrán padlóra került, mikor a brit egy testütéssel leküldte Uszikot. Az ukrán nemhogy tízig, de hosszú másodpercekig képtelen volt felállni, ám sokak döbbenetére a ringbíró jelezte, nincs számolás, mert Uszik mélyütéstől került padlóra. A vita azóta is arról szól, vajon a mérkőzésvezetőnek igaza volt-e. Az ukrán világbajnok azóta is állítja, jól döntött a bíró, míg Dubois azt hangoztatja, most végre üt az igazság órája.

Dubois pusztítani és bizonyítani akar a hazai nézők előtt

Sokan állítottak, hogy Dubois számára túl korán jött a 2023-as, első lehetőség Uszik ellen, még nem állt készen ilyen meccsre. Azóta viszont három meccset vívott Miller, Hrgovic és Joshua ellen, és folyamatosan javulva egyre jobb teljesítményt nyújtott, míg a korábbi egyesített bajnok Joshua ellen már egészen káprázatos teljesítményt nyújtott. Utóbbi, az 5. menetben elért kiütéses győzelme meghozta az önbizalmát is, és meg van győződve arról, hogy szombaton kizárólag ő győzhet, mert eljött az ő ideje.

– Amint megszólal az első gongszó, az egész stratégiám a keresés, a pusztítás, a káosz előidézése és a győzelem megszerzése lesz. Meg kell ragadnom minden pillanatot arra, hogy megsemmisítsem Uszikot a ringben.

Be kell bizonyítanom magamnak, hogy jobb és erősebb vagyok nála.

Én többet nyerhetek ezen a meccsen, mint ő. Uszik már a karrierje végén jár. Ha begyűjtöm az összes világbajnoki övet, az számomra csak egy út kezdetét jelenti – mondta Dubois a BBC Sportnak.

Uszik szerint nem a mostani ellenfele a legkeményebb ütő

Uszik viszont mindenképpen történelmet akar írni július 19-én. Arra készül, hogy az elmúlt évek három legjobb brit bunyósát kétszer is megverje. Tyson Furyt és Joshuát már elkapta kétszer, most Dubois-on a sor, hogy kettejük második meccsét követően ismét az ő kezét emelje fel a bíró.

– Azért bokszolok még, mert Jézus lehetőséget ad rá, én pedig élek vele. A célom most, hogy háromszoros vitathatatlan bajnok legyek. Szeretem a bokszot, keményen edzek. Természetesen tudom, hogy nem én vagyok, hanem Terence Crawford a világ legjobbja, de most én állok itt a történelmi pillanat előtt. Mindenki azzal jön, milyen kemény ütései vannak Dubois-nak, holott szerintem ebben Derek Chisora jobb nála. Sokan azt mondták korábban, hogy nehézsúlyban nem szerzek világbajnoki öveket, cirkálósúlyban nem leszek vitathatatlan bajnok. De tudod, mit mondtam nekik? Majd meglátjuk. Számomra ezek a dumák nem számítanak.

Ez az én utam, csak az enyém. Szerintem Daniel jó sportoló, jó bokszoló és jó képességekkel rendelkezik. Az elmúlt három meccsén nagyszerű győzelmeket aratott, de szombat este nem fog nyerni – állította Uszik a Ring Magazinnak.

Uszik eddigi csúcspontjai a karrierjében

Olimpiai aranyérmes (London, 2012)

Vitatatlan cirkálósúlyú világbajnok

Vitatatlan nehézsúlyú világbajnok (Fury legyőzésével)

Győzelmek Anthony Joshua, Tyson Fury, Tony Bellew és más elit bunyósok ellen

2009 óta nem szenvedett a ringben vereséget

Kovács Kokó István supervisorként dolgozik Uszik és Dubois szombat esti csatáján (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

A ringháború supervisora, Kovács Kokó István szerint újra Uszik nyer

Olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk, a profik között is vb-címig jutó Kovács István már Londonban tartózkodik, hisz

ő lesz az egyik supervisora a nehézsúlyú vitathatatlan bajnoki címről döntő Olekszandr Uszik és Daniel Dubois szombat éjszakai csatájának.

Mint elmondta, a brit főváros már teljesen az esti bokszgála és annak főmérkőzésének izgalmában él. Valamennyi jegy elkelt, így több mint 96 ezer néző lesz jelen az összecsapáson. Kokó elsimerte, ennél nagyobb várakozást nagyon régen látott egy bokszmeccsel kapcsolatban.

– Óriási hangulata van a Wembley-nek, ezt már én is megtapasztaltam, és nem titkolom, sok-sok nagy névvel és bajnokkal dolgoztam már supervisorként és sportvezetőként, de ez az összecsapás mindenképpen ott van a legjobbak között. Az esélyekkel kapcsolatban úgy vélem,

Dubois hiába remekelt az előző három meccsén, komoly szakmai különbség van a két világbajnok között. Ha Uszik hozza a tőle már megszokott formát, akkor a britnek esélye sem lesz, és az ukrán harmadszor is vitathatatlan bajnokká válik.

Noha sokan azt mondják, Dubois 27, míg Uszik már 38 éves, ám utóbbi nem használta el a testét, hiszen mindössze egy meccsel vívott többet, mint ellenfele. Ráadásul a brit az első mérkőzésen is elfogyott az összecsapás második felére, és az ukrán taktikus boksza most is eljuttathatja Dubois-t ide – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kokó.

Canelo félmillió dollárral fogadott az ukránra

Egykori és jelenlegi klasszisok is várják Uszik és Dubois ringháborúját, és abban valamennyien egyetértenek, hogy a meccs esélyese egyértelműen az ukrán világbajnok. A korábban három súlycsoportban világbajnok Amir Khan (34-6, 21 KO) biztos benne, hogy Olekszandr Uszik másodszorra is legyőzi Daniel Dubois-t.

– Sem az erő, sem a méret nem számít Usziknál. Egy remek bokszoló, aki tudja, hogyan használja a kezeit. Olyan ütésekkel talál el, amelyeket észre sem veszel, aztán követi is azokat. Ha elmegy a meccs tizenkét menetig, akkor is Uszikot látom győztesnek. Dubois egész végig csak egy-egy ütéssel próbálkozik majd, de ennek nem sok haszna lesz – vélekedett a brit bunyós.

A két súlycsoportban is világbajnokként veretlenül visszavonult Andre Ward (32-0, 16 KO), aki a nagyközépsúlyban vitathatatlan bajnok is volt, szintén esélytelennek tartja honfitársát az ukrán ellen. A Seconds Outnak nyilatkozva kijelentette: – Ez egy jó meccs lesz, de hajlok Uszik felé, mert ő több különleges tehetséggel rendelkezik – több mindent tud a ringben. Dubois nem annyira technikás, de nagyon erős, és azért elég képzett. Erősen üt – ezt már láttuk legutóbb Joshua ellen. Van, aki szerint valóban leütötte Uszikot azzal a testütéssel 2023-ban. Szóval ez egy nagyon érdekes, izgalmas meccs lesz, Uszik sikerével.

Andre Ward szerint Uszik képzettebb és jobb bunyós, ezért nyerni fog (Fotó: secondsout.com)

A mexikói bokszlegenda, Saúl Canelo Álvarez (63-2, 39 KO) egyértelműen letette a voksát, hogy ki nyer szombat este Uszik és Dubois meccsén. A nagyközépsúly vitathatatlan bajnoka, aki napjaink súlycsoportoktól független ranglista legszűkebb elitjének a tagja nem kevesebb, mint félmillió dollárt tett az ukrán győzelmére.

Az elmúlt években Uszik a legjobbakat győzte le, mindegy volt, hogy cirkálóban vagy éppen a nehézsúlyban bokszolt. Kiemelkedő az állóképessége, technikás és nagyon okos. Ha látok valakit ilyen összpontosítással, mellé állok. Ezért tettem fel egy nagy összeget a győzelmére. Olekszandr, csak tedd a dolgod!

– üzente közösségi oldalán Canelo.

Amennyiben a 38 éves ukrán lesz a ringháború győztese, akkor történelmet ír, ugyanis ő lesz az első bokszoló, aki nehézsúlyban kétszer is vitathatatlan bajnok tud lenni a négyöves korszakban.