Rekordgázsiért veri véresre egymást a nehézsúly két gigásza a vitathatatlan trónért

Már nem kell sokáig várni arra, hogy ismét vitathatatlan bajnoka legyen a profi ökölvívás királykategóriájának. Ugyanis július 19-én ismét összecsap egymással a WBA, WBC, WBO és IBO világbajnoka, az ukrán Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO), valamint az IBF világelsője, a brit Daniel Dubois (22-2, 21 KO). A gálára természetesen minden jegy elkelt, ami azt jelenti, majdnem százezer ember láthatja majd a nagy visszavágót. Ugyanis kettejüknek nem ez lesz az első összecsapása, hiszen 2023 augusztusában a lengyelországi Wroclawban már randevúztak a ringben, és az ukrán a 9. menetben kiütötte Dubois-t. Ám a brit nem felejtette el, milyen körülmények között veszített, és azt ígéri, ezúttal még a bírók sem segíthetnek Uszikon.

Július 19-én a Wembleyben másodszor is összecsap egymással Uszik és Dubois Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik/NurPhoto

Uszik máig állítja, jogosan verte 2 éve Duboist, utóbbi vitatja az ukrán szavait

Daniel Dubois 2023. augusztus 26-a óta csak és kizárólag arra vár, hogy végre, valahára újra összecsaphasson Olekszandr Uszikkal. Ugyanis az ukrán világklasszis azon az estén, a lengyelországi Wroclawban egy olyan meccsen ütötte ki a brit bunyóst a 9. menetben, hogy sokak szerint már az ötödikben le kellett volna állítani a meccset, miután az ukrán padlóra került.

Ugyanis Dubois egy testütéssel leküldte Uszikot, aki nemhogy tízig, de hosszú másodpercekig képtelen volt felállni. Ám sokak döbbenetére a ringbíró jelezte, nincs számolás, mert Uszik mélyütéstől került padlóra.

A vita azóta is arról szól, vajon a mérkőzésvezetőnek igaza volt-e. Az ukrán világbajnok azóta is állítja, jól döntött a bíró, míg Dubois azt hangoztatja, most végre üt az igazság órája, miközben mindenkinek felhívja a figyelmét arra, miként bánt el tavaly szeptemberben a Wembley-ben Anthony Joshuával.

Az Uszik-Dubois meccs plakátja Fotó: DANZ

Rekordgázsiért veri szét egymást Uszik és Dubois

Úgy tűnik, a sors mindenképpen szeretne igazságot szolgáltatni, így július 19-én az év egyik legnagyobb gáláján a 27 éves brit és a 38 éves ukrán ismételten összecsap egymással, ám az első ringháborúhoz képest két nagy különbséggel: ezúttal Dubois is világbajnokként lép majd ringbe, másrészt a tét a súlycsoport vitathatatlan bajnoki címe lesz. Ennek megfelelően természetesen a pénzdíj is ehhez fogható:

összdíjazás: 170 millió euró

Uszik meccspénze: 112 millió euró

Dubois meccspénze: 58 millió euró

a tét: vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki cím: WBA, WBC, WBO, IBF és az IBO vb-öve

Uszik ezzel a csekélyke összeggel végleg belép a legjobban fizetett profi bunyósok közé, igaz, meg sem közelíti Floyd Mayweather bevételeit, aki csak a Manny Pacquiao és a Connor McGregor elleni meccseivel 450 millió eurót kaszált.

Dubois kegyetlenül elintézte Anthony Joshuát 2024 szeptemberében:

Már megy az üzengetés a felek között

Egy biztos, Dubois formájával nincs sok gond, hiszen az Uszik elleni veresége óta háromszor lépett szorítóba, és mindháromszor idő előtt vetett véget a küzdelmeknek. Előbb a veretlen amerikai Jarrell Millert a 10. menetben, majd a horvát Filip Hrgovicot technikai KO-val a 8. menet utángyőzte le, végül pedig brutálisan kiütötte az 5. menetben az angol Anthony Joshuát.

Ő egy 38 éves férfi. Bármennyire is fittnek és fiatalnak érzi magát az edzőtáborban, nekem elő kell hoznom belőle a kopást, a kort, és meg kell mutatnom neki, mire képes egy fiatal, 27 éves nehézsúlyú. Már alig várom, hogy ezt bemutassam

– mondta Dubois a The Ringnek.

Uszik pedig történelmet akar írni július 19-én. Arra készül, hogy az elmúlt évek három legjobb brit bunyósát kétszer is megverje. Ugye Tyson Furyt és Joshuát már elkapta kétszer, most Dubois-on a sor, hogy kettejük második meccsét követően ismét az ő kezét emelje fel a bíró.

Azért bokszolok még, mert Jézus lehetőséget ad rá, én pedig élek vele. A célom most, hogy háromszoros vitathatatlan bajnok legyek. Szeretem a bokszot, keményen edzek

– állította Uszik a Ring Magazinnak.

A két világbajnok első meccse 2023-ban: