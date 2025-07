Korábbi csapatát kiütötte a bombaigazolás, a Chelsea az első döntős a klub-vb-n

Kedden már az elődöntők kezdődtek a 32 csapatos klubvilágbajnokságon. Az Egyesült Államokban zajló tornán a meglepetéscsapat, a lelátókat „magyar zászlókkal" ellepő brazil Fluminense az Aranycsapat által ihletett mezzel pályára lépő Chelsea-vel találkozott New York külvárosában az első elődöntőben. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) viszont bajban volt a meccs előtt, miután nagyon nem akartak fogyni a jegyek, így az utolsó pillanatban óriási leárazást tartott. 473 dollár is volt korábban egy belépő, a végén viszont mindössze 13 dollárért lehetett jegyhez jutni. Viszonyításképpen: a stadionban még egy sör is többe került, mint a belépő (14 dollár). Az akció sikerrel járt, a 82 ezer fős MetLife stadion – amely a klub-vb hátralévő két meccsének is otthont ad – szinte teljesen megtelt.

Óriási érdeklődés volt a klubvilágbajnokság első elődöntőjére, a Fluminense és a Chelsea között Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Remek Chelsea-kezdés, a brazil fantasztikus gólja volt csapatának

Az angol csapat az első perctől kezdve beszorította a brazil ellenfelét a saját kapuja elé, ennek a 18. percben meg is lett az eredménye. A bal szélen Pedro Neto indult meg Joao Pedro passzából, a portugál beadása pontatlanra sikeredett, de a brazil támadónak pont jó volt, aki a tizenhatosról gyönyörűen tekert a hosszúba. A gólöröm viszont elmaradt, ami nem véletlen.

Joao Pedro a torna egyenes kiesés szakaszának kezdetén még a Brightont erősítette – korábban pedig a Fluminense akadémiáján nevelkedett –, majd a londoniak a napokban 63 millió eurót fizettek a 23 éves játékosért. A FIFA szabályai szerint, az új igazolás már a következő nap pályára léphet csapatában.

A folytatásban felébredt a Fluminense, Hércules lövését azonban Marc Cucurella a gólvonalról kirúgta. A Rio de Janeiró-i klub ezután tizenegyest is kapott, csakhogy a videóbíró visszanézte az esetet, és végül a játékvezető, Francois Letexier úgy ítélte meg, hogy a hátvéd Trevoh Chalobah keze természetes testhelyzetben volt – azaz elmaradt a büntető. Az első félidőben újabb gól nem született.

PÊNALTI ANULADO!🇮🇹 O árbitro marcou pênalti para o Fluminense após a bola ter batido na mão de Chalobah, porém voltou atrás e anulou a penalidade. Concorda com a decisão?#Fluminense #Chelsea #MundialdeClubes pic.twitter.com/DJrPG5Z0QS — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) July 8, 2025

Megint Joao Pedro, megint nagy gól

S ha egy üzlet beindul! A fordulás után egy Chelsea-kontra végén Joao Pedro lőtt, és kedd este kis gólt nem tudott szerezni, a 44 éves Fabio kapus ismét tehetetlen volt, a brazil ezúttal a kapufa segítségével volt eredményes. Enzo Maresca vezetőedző a duplázó támadót ezután lecserélte, a londoni kékek drukkerei már a második meccsén vastapssal hálálkodtak neki.

A brazilok ezután kitámadtak, de ebből helyzeteik nem születtek, a túloldalt a Chelsea lőhetett volna még egyet, vagy akár többet is, de Nicolas Jacksonék pontatlanok voltak a kapu előtt. Az angolok egyedül azt sajnálhatják, hogy a hosszabbításban megsérült az egyik alapembere, Moisés Caicedo, az ecuadori a saját lábán, de bicegve hagyta el a pályát.

A magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő fináléban a Real Madrid vagy a Paris Saint-Germain (szerda, 21.00) lesz a Chelsea ellenfele.