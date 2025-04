Bemutatjuk a műtrágyakirályt, aki mindig támogatja Orbán Viktor kihívóját

Az elmúlt két hétben kilenc számjegyű, azaz legalább százmillió forintnyi támogatást adott Bige László baloldali milliárdos Magyar Péternek – saját információi alapján erről számolt be szerdán a Metropol. A lap a részletekről annyit közölt, hogy a vaskos összeg Svájcból érkezett egy Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára.

Nem ez az első alkalom, hogy Bige – akit céges érdekeltsége, a Nitrogénművek Zrt. miatt műtrágyakirályként is emleget a sajtó – az Orbán-kormány legerősebb aktuális politikai ellenfelét finanszírozza. Így történt a legutóbbi országgyűlési választás előtt is.

A felütést maga Bige László adta meg, amikor 2021 novemberében interjút adott a HVG-nek. Ebben rögzítette: „Annyit adok Márki-Zaynak, amennyit kér”. Hozzátette azt is, hogy Márki-Zay az egyetlen, aki közel áll a szívéhez, ő ugyanis Bige szerint nem egy pártot, egy csoportot, hanem az egész országot képviseli. Végül Márki-Zay Péter különféle nyilatkozataiból az derült ki, hogy Bige tízmillió forintnál is többet adott a baloldal utóbb csúfosan megbukott miniszterelnök-jelöltjének, s kifizetett egy hatvanmillió forintos kutatást is.

Zűrös ügyek futószalagon

Bige neve az utóbbi években más okok miatt is rendre felbukkant a sajtóban. Ilyen volt például az az eljárás, amely vesztegetés elfogadása miatt indult ellene, azonban tavaly jogerősen felmentette a bíróság. Egy másik eljárásban is érintett volt a műtrágyakirály cége, ebben veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kezdődött nyomozás.

A legzajosabb ügy még tart. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021-ben 11 milliárd forintra büntette Bige érdekeltségét kartellezés miatt. Az ügy megjárt több bíróságot, legutóbb a Kúriát, a jogorvoslatok nyomán a GVH-nak új eljárást kell lefolytatnia.

Nagy István agrárminiszter az eset kapcsán úgy fogalmazott: Bige László kartellezése hét év alatt 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak.

Milliárdok, luxusautók, vizesárok

Az évek során Bige László az ország egyik legvagyonosabb embere lett. Ezt mutatja, hogy a leggazdagabb magyarokról készített 2024-es Forbes-összeállítás szerint a maga 126 milliárd forintos vagyonával Bige a 21. volt, még úgy is, hogy a Nitrogénművek profitja csökkent.

Bige egyébként külsőségekben is a milliárdosok életét éli. Nyíregyházi otthonáról egy időben sokat cikkezett a sajtó, ugyanis vizesárok veszi körül, quadokkal felszerelt őrök védik, van helikopterleszállója, saját vadaspark és tórendszer hidakkal. Szintén hír volt, hogy a műtrágyakirály néhány évvel ezelőtt Rod Stewartot fogadta fel zenélni saját születésnapi bulijára, az exkluzív eseményt a budapesti Corinthia Szállóban tartották. Arról pedig az Origo számolt be három éve, hogy Bige és fia a luxuskategóriás, több tíz millió forintba kerülő autókat sem veti meg.

Nagyváradon született

Érdemes azt is felidézni, hogyan vezetett ilyen magasra a vállalkozó útja. Miként azt portrécikkében a Mandiner írja, Bige László 1958-ban született Nagyváradon, Romániában egy erdélyi nemesi családban. Állítása szerint családjából, amelytől a szocializmusban minden vagyont elvettek, a legtöbben emigráltak. Szülei kétéves korában elváltak. A kolozsvári egyetem gyógyszervegyész szakán végzett, de eleinte kereskedelemből élt. Miután édesanyja Magyarországon telepedett le, 1984-ben, 26 évesen ő is követte. Legfontosabb érdekeltsége a főként műtrágyagyártással foglalkozó Bige Holding cégcsoport.

Nem mellékes, hogy Bige László már a kilencvenes évek végén komoly politikai kapcsolatokkal rendelkezett. Egy társaságba járt például a későbbi MSZP-s miniszterelnökkel, Medgyessy Péterrel és Benedek Fülöppel, a szocialista államtitkárral, valamint Deák Gáborral, aki korábban a KISZ KB titkára, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt.

Előfordult, hogy Medgyessyt egyszerűen „Péterkém”-nek szólította. A Heti Válasznak 2014-ben azt mondta, „Amikor Fidesz-kormány van, rendre azt írják rólam, hogy szocialista vagyok. Amikor az MSZP van hatalmon, liberálisnak neveznek. Mindegyik oldallal jó kapcsolatra törekszem, ugyanakkor egyenlő távolságot is próbálok tartani. Kormányok jönnek-mennek, viszont én maradok.”