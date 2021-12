A gazdáknak magas árat, Márki-Zaynak sok pénzt adhat Bige László

Az idézetekből látható, hogy Bige László hangzatos kijelentésével mutatja meg érzéketlenségét a gazdák felé.

Bűncselekményt követ el a Spar, ha húsz–-negyven százalékos diszkonttal ad el termékeket? Most voltam Dubajban, sorban álltak a vevők a Louis Vuitton 70 százalékos akciója miatt, tán ez is bűn? Az egész szürreális, mert erre nincs törvény.

Nincs mese, hogy a jövő évi választásnak új tétje is van, amely pont megerősíti az eddigieket. A magyar önrendelkezés megvédése, a baloldal hatalmon kívül tartása mellett most már azért is szavaznunk kell, hogy a törvények határok közé szorítsák a dubajozós Bigéket, és ne ők diktálják azokat – jegyezte meg a Drót.info.

Borítókép: Bige László (Fotó: MTI/Balázs Attila)