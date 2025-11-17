cannabiskatinoncigaretta használatdiákdrogkristályalkohol

Rengeteg magyar fiatal próbálja ki az alkoholt, és a dohányzást, de a dizájnerdrogokkal sem óvatoskodnak

A magyar diákok az alkohol és a kristály nevű drog kipróbálásában Európa élén állnak, de sokat dohányoznak hagyományos és e-cigaretta formájában is – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). A felmérés külön érdekessége, hogy az e-cigaretta használatában a fiatal lányok több országban megelőzik a fiúkat, vagyis a korábbi nemi minták a függőségi viselkedésekben is átrendeződnek. Hazánknak fontos tanulság, hogy az új pszichoaktív szerek és a gyógyszer-visszaélések elleni fellépéshez az online térben is célzott beavatkozás kell, mert a hozzáférés már sokszor ott történik.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 11. 17. 4:50
Fotó: Krizsán Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 15–16 éves európai diákok körében hosszú távon visszaszorult a cigaretta, az alkohol és a kannabisz kipróbálása, helyettük a szerhasználat új formái és helyettesítői nyertek teret – adta hírül a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az ESPAD (Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról) tavalyi adatai szerint az e-cigaretta és a „kettős használat” (cigaretta + e-cigaretta) robbanásszerűen terjed – utóbbi egyre korábbi életkorra tolódik –, a visszaélésszerű gyógyszerszedés növekszik, miközben a fiatalok egyre nagyobb része küzd digitális függőséggel, ami gyakran ugyanazokra a pszichés szükségletekre reagál, mint a drogok.

Magyarország egyszerre lóg ki felfelé és oldalirányban: az alkohol kipróbálásában (91%) Európa élén állunk, a dohányzás és az e-cigaretta fogyasztása is a kontinens legmagasabb értékei közé tartozik, és a szintetikus katinonok – utcai nevén a kristály – kipróbálásában is csúcsértéket mutatunk

– közölték.

Még mindig a cannabis a legnépszerűbb drog, de visszaesőben van (Fotó: Illusztráció/Europress/AFP)

 

Sokat dohányoznak a magyar fiatalok

A DKI ismertette: a fiatalok egy része nem leváltja, hanem kombinálja a nikotinfogyasztás formáit, ami a függőség korai rögzülését vetíti előre. A napi szintű kettős használati ráta 7,9 százalékról 14 százalékra nőtt. Bulgáriában és Magyarországon ennél magasabb, 25 százalékos arányt mértek.

A dohányzásról készült európai „hőtérkép” különösen erős fényt vet Magyarországra. Átlagosan 32 százalék azoknak az aránya, akik a cigarettát életükben legalább egyszer kipróbálták már, de a legmagasabb mutató Magyarországon (51 százalék) és Szlovákiában (46 százalék) figyelhető meg. Ez a jelenség nem pusztán egészségügyi probléma: 

a nikotinfüggés oktatási, szociális és mentálhigiénés hatásokkal is jár, hiszen rontja a koncentrációt, növeli a szorongást, és gyengíti a tanulmányi teljesítményt, vagyis a dohányzás itt már nemcsak egészségügyi kérdés, hanem társadalmi tükör is 

– mutatott rá a szakmai szervezet.

 

A lányok jobban szeretik az e-cigit

A hagyományos cigarettát az e-cigaretta csak látszólag váltja fel: valójában a függőség új arca jelenik meg, modern eszközbe csomagolva. Az európai átlag szerint a diákok 44 százaléka próbálta már ki az e-cigarettát, de a szórás országonként hatalmas. Magyarország ebben is kilóg: az egyes országokban mért kipróbálási arányok 22 százalék (Portugália) és 57 százalék (Magyarország) között mozognak. Ráadásul 

az e-cigaretta használatában a fiatal lányok több országban megelőzik a fiúkat, ami azt jelzi, hogy a korábbi nemi minták a függőségi viselkedésekben is átrendeződnek. 

Az észlelt hozzáférés könnyűsége pedig a fiatalokra szabott marketing-stratégiák hatékonyságát tükrözi.

 

Még mindig a cannabis a legnépszerűbb drog

A tiltott szerek közül továbbra is a cannabis a legelterjedtebb, de a trend itt is lefelé tart. A 2003-as és 2011-es 18 százalékos csúcsról 2024-re 12 százalékra esett az életben történő legalább egyszeri kipróbálás aránya, az aktuális használat pedig öt százalék körül van. 

Ez ugyan kedvező irány, de a hozzáférhetőség érzete nem csökkent arányosan: ahol a fiatalok könnyen beszerezhetőnek gondolják a cannabist, ott a kipróbálás is gyakoribb.

Magyarország ebben nem kiugró, de a dohány és alkohol magas értékei miatt a kombinált kitettség és a keresztfüggőség kockázata nő. A különböző szerek egymás hatását felerősítve formálnak új viselkedési mintázatokat.

 

Hódít a kristály hazánkban

Az „egyéb droghasználat” fejezet már kevésbé megnyugtató. A dizájnerdrogok, gyógyszerrel való visszaélések és stimuláns típusú új pszichoaktív szerek előretörése azt mutatja, hogy a szabályozás és a társadalmi reakció késésben van. 

Magyarország itt is kilóg: a szintetikus katinon, azaz a kristály nevű szer legmagasabb fogyasztási arányát Magyarországon mérték (3,7 százalék). 

Érdekes módon a lányok egyes országokban – így nálunk is – gyakrabban próbálnak ki ilyen szereket, ami a stresszkezelési és megküzdési hiányosságokra mutat rá. A gyógyszer-eredetű visszaélés különösen veszélyes, mert a legális és illegális határ elmosódik, ami a prevenció számára új kihívás.

 

Egyre több a viselkedési függőség

A viselkedési függőségek – online szerencsejáték, videójáték, közösségi média – nem a szerhasználat ellentétjei, hanem annak új csatornái. 

Az online szerencsejáték 2019 és 2024 között 7,9 százalékról 14 százalékra nőtt, a problémás szerencsejátékosok aránya pedig 4,7 százalékról 8,5 százalékra.

 A közösségi média problémás használata a diákok közel felét érinti (47%), és több országban – például Németországban, Ausztriában, Liechtensteinben – meghaladja az 50 százalékot. Ezek a viselkedési minták ugyanarra az idegrendszeri jutalmazási mechanizmusra épülnek, mint a drogfüggőség, így a prevenciós programoknak már nemcsak a „szerekről”, hanem a digitális önkontrollról is szólniuk kell.

Összességében a kép egyszerre derűsebb és komorabb, mint első pillantásra gondolnánk. Derűsebb, mert a 30 éves trendek szerint kevesebben próbálnak ki klasszikus szereket, és komorabb, mert a helyükre új, nehezebben felismerhető kockázatok lépnek. A jelentés szerint a prevenció széles körben elterjedt, de a készségalapú, interaktív programok Nyugat- és Dél-Európában elterjedtebbek.

 

Magyarország helyzete

Magyarország számára ebből az a tanulság vonható le, hogy 

az új pszichoaktív szerek és a gyógyszer-visszaélések elleni fellépéshez az online térben is célzott beavatkozás kell, mert a hozzáférés ma sokszor digitális úton történik.

A korábban említett paradoxon – csökkenő klasszikus szerhasználat, növekvő új kockázatok – nem ellentmondás, hanem korszakváltás. Hazánknak az üzenet egyértelmű: miközben az alkohol (91 százalék), a dohányzás (51 százalék) és az e-cigaretta (57 százalék) kipróbálása az európai élmezőnyben van, a stimuláns típusú új pszichoaktív szerek (szintetikus katinonok) kipróbálásában is kiemelkedünk.

Ezek a párhuzamos trendek nem külön világok, hanem ugyanannak a problémának több arca: a függőség, a kontrollvesztés és a megküzdési minták hiánya. Ha a prevenció a 20. századi reflexekben ragad, a 21. századi problémák mindig egy lépéssel előrébb lesznek. Ideje tehát ugyanazzal a kreativitással és rugalmassággal védenünk a fiatalokat, ahogyan a piac és a platformok versengenek a figyelmükért – értékelt a DKI.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekV4

Visegrád soha nem ér véget

Faggyas Sándor avatarja

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu