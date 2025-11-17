Rengeteg magyar fiatal próbálja ki az alkoholt, és a dohányzást, de a dizájnerdrogokkal sem óvatoskodnak

A 15–16 éves európai diákok körében hosszú távon visszaszorult a cigaretta, az alkohol és a kannabisz kipróbálása, helyettük a szerhasználat új formái és helyettesítői nyertek teret – adta hírül a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az ESPAD (Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról) tavalyi adatai szerint az e-cigaretta és a „kettős használat” (cigaretta + e-cigaretta) robbanásszerűen terjed – utóbbi egyre korábbi életkorra tolódik –, a visszaélésszerű gyógyszerszedés növekszik, miközben a fiatalok egyre nagyobb része küzd digitális függőséggel, ami gyakran ugyanazokra a pszichés szükségletekre reagál, mint a drogok.

Magyarország egyszerre lóg ki felfelé és oldalirányban: az alkohol kipróbálásában (91%) Európa élén állunk, a dohányzás és az e-cigaretta fogyasztása is a kontinens legmagasabb értékei közé tartozik, és a szintetikus katinonok – utcai nevén a kristály – kipróbálásában is csúcsértéket mutatunk

– közölték.

Még mindig a cannabis a legnépszerűbb drog, de visszaesőben van (Fotó: Illusztráció/Europress/AFP)

Sokat dohányoznak a magyar fiatalok

A DKI ismertette: a fiatalok egy része nem leváltja, hanem kombinálja a nikotinfogyasztás formáit, ami a függőség korai rögzülését vetíti előre. A napi szintű kettős használati ráta 7,9 százalékról 14 százalékra nőtt. Bulgáriában és Magyarországon ennél magasabb, 25 százalékos arányt mértek.

A dohányzásról készült európai „hőtérkép” különösen erős fényt vet Magyarországra. Átlagosan 32 százalék azoknak az aránya, akik a cigarettát életükben legalább egyszer kipróbálták már, de a legmagasabb mutató Magyarországon (51 százalék) és Szlovákiában (46 százalék) figyelhető meg. Ez a jelenség nem pusztán egészségügyi probléma:

a nikotinfüggés oktatási, szociális és mentálhigiénés hatásokkal is jár, hiszen rontja a koncentrációt, növeli a szorongást, és gyengíti a tanulmányi teljesítményt, vagyis a dohányzás itt már nemcsak egészségügyi kérdés, hanem társadalmi tükör is

– mutatott rá a szakmai szervezet.

A lányok jobban szeretik az e-cigit

A hagyományos cigarettát az e-cigaretta csak látszólag váltja fel: valójában a függőség új arca jelenik meg, modern eszközbe csomagolva. Az európai átlag szerint a diákok 44 százaléka próbálta már ki az e-cigarettát, de a szórás országonként hatalmas. Magyarország ebben is kilóg: az egyes országokban mért kipróbálási arányok 22 százalék (Portugália) és 57 százalék (Magyarország) között mozognak. Ráadásul

az e-cigaretta használatában a fiatal lányok több országban megelőzik a fiúkat, ami azt jelzi, hogy a korábbi nemi minták a függőségi viselkedésekben is átrendeződnek.

Az észlelt hozzáférés könnyűsége pedig a fiatalokra szabott marketing-stratégiák hatékonyságát tükrözi.