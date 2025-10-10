Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Részeg tinik és egyéb szörnyűségek: tízből kilenc magyar fiatal már fogyasztott alkoholt
függőségnikotinfüggőségközösségi média

Részeg tinik és egyéb szörnyűségek: tízből kilenc magyar fiatal már fogyasztott alkoholt

A magyar tinédzserek kiemelkedő helyen állnak Európában a szerhasználat tekintetében, miközben mentális jóllétük az egyik legalacsonyabb a kontinensen: tízből kilencen ittak már alkoholt, minden második dohányzik, és minden harmadik fiatal problémás közösségimédia-használatról számol be.

Forrás: MTI2025. 10. 10. 8:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ESPAD (Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról) 2024-es kutatási adatai szerint – amely 37 országban vizsgálta a fiatalok szerhasználati szokásait – Magyarország több mutatóban is a legrosszabbul teljesítő országok közé tartozik. A 15-16 éves diákok 91 százaléka fogyasztott már alkoholt, és ezzel hazánk Dániával együtt vezeti ezta nemkívánatos európai listát.

Közösségi média használata is problémás Fotó: Pexels

Az elmúlt hónapban a középiskolások 22 százaléka volt részeg legalább egyszer, ami szintén a legmagasabb arányok közé tartozik, de a dohányzás esetében sem jobb a helyzet: a tanulók fele már kipróbálta a cigarettát, egyharmaduk pedig rendszeresen rágyújt.


Az új típusú szerek használatánál hasonlóan riasztó a kép. Az e-cigarettát és a szintetikus katinonokat egyaránt Magyarországon próbálta ki a legtöbb tinédzser, előbbit 57, utóbbit pedig közel 4 százalékuk. De a digitális világ sem ad okot a megnyugvásra: minden harmadik középiskolás problémás közösségi média-használatról számolt be, miközben a mentális jóllét mutatói nálunk az egyik legalacsonyabbak Európában: 

mindössze a diákok 47 százaléka érzi magát jó állapotban.

– Ezek a számok önmagukért beszélnek: a fiatalok szerhasználata és a viselkedési függőségeik komoly társadalmi problémát jelentenek – fogalmazott Marjai Kamilla, pszichológus, addiktológiai konzultáns, a kampány szakmai vezetője. 

A klasszikus addikciók – alkohol, dohányzás, drogok – mellett egyre erőteljesebben jelennek meg az új típusú függőségek is: az online játék és a képernyő függőségbe hajló használata. 

A problémát súlyosbítja, hogy a generációk közötti kommunikáció önmagában véve is kihívásokkal teli, és a legjobb szándékkal sem feltétlenül találjuk meg az egyenes utat egymáshoz.

Csak tini vagy már függő?

A 2025-ös Médiaunió-kampány középpontjában a "Csak tini vagy már függő?" kérdés áll, ami a kamaszkori függőségekre hívja fel a figyelmet. 

A "Függőség 7 jele" kampány célja, hogy a szülők, tanárok és maguk a tinédzserek is felismerjék a korai figyelmeztető jeleket.

 A kampány erős vizuális és érzelmi eszközökkel, közösségi aktivitásokkal és oktató tartalmakkal mutat rá a problémák súlyára, párbeszédet indít ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, és arra bátorít, hogy vegyük észre a jeleket, és merjünk segítséget kérni.

A kampány központi online felülete a www.fuggoseg7jele.hu, amely egyszerű és közérthető belépési pontokat kínál mindazoknak, akik érintettként vagy hozzátartozóként keresnek kapaszkodót. 

A látogatók eldönthetik, hogy tiniként, szülőként vagy pedagógusként szeretnének eligazodni a témában.

Az oldalon bárki elindulhat egy-egy konkrét jel vagy egy adott függőség – alkohol, drog, képernyő, online játék – felől, és rövid, világos magyarázatokat, valós történeteket, gyakorlati tanácsokat találhat. Minden jelhez külön segítségkérési lehetőség is kapcsolódik, így az olvasó közvetlenül elérheti a megfelelő szakmai szervezeteket és támogató szolgáltatásokat. A cél, hogy a felismerést valódi cselekvés kövesse és senki ne maradjon egyedül a problémájával – ismerteti a közlemény.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön, vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu