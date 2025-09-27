Sokkoló és szórakoztató élményt kaptak a fővárosi iskola diákjai

Talán még maguk sem sejtik, hogy mennyire különleges eseményen vehettek részt a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia tinédzserkorú tanulói, akik egy rendkívül szórakoztató és egyben informatív, de mindezzel együtt kellőképpen elrettentő és sokkoló, interaktív drogprevenciós performansz részesei lehettek, ahová lapunk is meghívást kapott. Az előadást, amit nyugodtan hívhatunk stand-up show-nak is, de komédiának semmiképp, Marosi Antal tartotta egy napfényes szeptemberi péntek délutánon. Mint a szakember elárulta, amit a diákok itt látni és hallani fognak, azt eredetileg Balogh Sándor igazságügyi orvos szakértő találta ki, aki a kérdést a természet törvényei felől közelíti meg. Az előadót a diákok osztályfőnöke mutatta be, aki ezután elhagyta a termet és átadta a terepet a szakembernek.

A diákokat lenyűgözte az interaktív drogprevenciós előadás (Fotó: illusztráció/pexels)

Szórakoztatva, de véresen komolyan

A szülők és tanárok tudják a legjobban, hogy a hétnek nem ez a napja, a napnak pedig nem ez az időszaka az, amikor igazán éles a tanulói figyelem, sokan ilyenkor már a hátuk közepébe sem kívánják az iskolát, inkább mennének haza,

itt azonban olyan stand-up élményt kaptak, amelyet fizetős szórakoztató előadásokon sem biztos, hogy át tudnak élni.

A közönséget alkotó tíz lány és a négy fiú döntő többsége nem is unatkozott ebben a bő félórában, mert ahogy futballkapusoknál szokták mondani: együtt éltek a játékkal, amiről aztán hamar kiderült, hogy mennyire nem játék.

Mint a diákok az elején elmondták, nem ez volt az első drogprevenciós esemény, amelyen részt vettek, korábbi ismeretfoszlányok már előjöttek emlékeikből. Ezekre alapozva Marosi Antal egy laptop és egy kivetítő segítségével máris bemutatott néhány felvételt egy egészséges, illetve egy szerfüggő ember agyáról, élesen a rávilágítva a különbségekre. Ezután személyes tapasztalatokat, példákat osztott meg a hallgatósággal, sok poénnal és olyan nyelvezettel tarkítva, amely azonnal utat talált a célközönséghez.

Az előadónak sikerült arra a nehezen járható mezsgyére lépnie, ahol világos, hogy ki a tapasztalt szakember, de mégis azt az érzést tudta kelteni, hogy ő is egy a tinik közül, csak valamivel többet látott.

A diákok szemszögéből

Az előadás fontos része a dílerekről, azok taktikáiról és az általuk előszeretettel alkalmazott érzelmi manipulációról szóló felvilágosítás. Úgy tűnt, hogy ez az epizód nyitotta ki és fel a legjobban a péntek délutáni pihenőre készülő szemeket, talán itt irányult a legnagyobb figyelem az előadóra, legalábbis a terem végében ülő megfigyelőnek ez az érzése támadt.

A siker titka abban keresendő, hogy Marosi Antal teljes átéléssel, a diákok szemszögéből tekint a drogokra, mintha lélekben ő is még iskolás lenne és még mintha vele is ugyanez akarna megtörténni, mint a mai veszélyeztetett generációval.

Szó esett az otthoni gondokról, a szülőkkel és a kortársakkal való kapcsolatok nehézségeiről, illetve számtalan más olyan élethelyzetről, amelyek a szitán még kevésbé átlátó, de érzelmileg kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fiatalokat a kábítószerezésbe ránthatják.