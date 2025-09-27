Marosi Antaldrogprevenciósluxusautószakemberiskoladíler

Sokkoló és szórakoztató élményt kaptak a fővárosi iskola diákjai

Saját tapasztalatokkal, személyes példákkal és sok poénnal tarkított drogprevenciós előadáson vehetett részt lapunk, melyet Marosi Antal szakember tartott az egyik budapesti iskolában. A diákok valós problémáira fókuszáló, az ő nyelvezetüket használó stand-up performansz hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban, mint a döbbent csend, majd a spontán kitörő taps, amit az előadó kapott a hallgatóságtól. Úgy tűnik, 2025-ben csak így érdemes fiataloknak beszélni a kábítószerekről.

Molnár János
2025. 09. 27. 6:29
Talán még maguk sem sejtik, hogy mennyire különleges eseményen vehettek részt a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia tinédzserkorú tanulói, akik egy rendkívül szórakoztató és egyben informatív, de mindezzel együtt kellőképpen elrettentő és sokkoló, interaktív drogprevenciós performansz részesei lehettek, ahová lapunk is meghívást kapott. Az előadást, amit nyugodtan hívhatunk stand-up show-nak is, de komédiának semmiképp, Marosi Antal tartotta egy napfényes szeptemberi péntek délutánon. Mint a szakember elárulta, amit a diákok itt látni és hallani fognak, azt eredetileg Balogh Sándor igazságügyi orvos szakértő találta ki, aki a kérdést a természet törvényei felől közelíti meg. Az előadót a diákok osztályfőnöke mutatta be, aki ezután elhagyta a termet és átadta a terepet a szakembernek.

A diákokat lenyűgözte az interaktív drogprevenciós előadás (Fotó: illusztráció/pexels)

 

Szórakoztatva, de véresen komolyan

A szülők és tanárok tudják a legjobban, hogy a hétnek nem ez a napja, a napnak pedig nem ez az időszaka az, amikor igazán éles a tanulói figyelem, sokan ilyenkor már a hátuk közepébe sem kívánják az iskolát, inkább mennének haza, 

itt azonban olyan stand-up élményt kaptak, amelyet fizetős szórakoztató előadásokon sem biztos, hogy át tudnak élni. 

A közönséget alkotó tíz lány és a négy fiú döntő többsége nem is unatkozott ebben a bő félórában, mert ahogy futballkapusoknál szokták mondani: együtt éltek a játékkal, amiről aztán hamar kiderült, hogy mennyire nem játék.

Mint a diákok az elején elmondták, nem ez volt az első drogprevenciós esemény, amelyen részt vettek, korábbi ismeretfoszlányok már előjöttek emlékeikből. Ezekre alapozva Marosi Antal egy laptop és egy kivetítő segítségével máris bemutatott néhány felvételt egy egészséges, illetve egy szerfüggő ember agyáról, élesen a rávilágítva a különbségekre. Ezután személyes tapasztalatokat, példákat osztott meg a hallgatósággal, sok poénnal és olyan nyelvezettel tarkítva, amely azonnal utat talált a célközönséghez. 

Az előadónak sikerült arra a nehezen járható mezsgyére lépnie, ahol világos, hogy ki a tapasztalt szakember, de mégis azt az érzést tudta kelteni, hogy ő is egy a tinik közül, csak valamivel többet látott.

 

A diákok szemszögéből

Az előadás fontos része a dílerekről, azok taktikáiról és az általuk előszeretettel alkalmazott érzelmi manipulációról szóló felvilágosítás. Úgy tűnt, hogy ez az epizód nyitotta ki és fel a legjobban a péntek délutáni pihenőre készülő szemeket, talán itt irányult a legnagyobb figyelem az előadóra, legalábbis a terem végében ülő megfigyelőnek ez az érzése támadt. 

A siker titka abban keresendő, hogy Marosi Antal teljes átéléssel, a diákok szemszögéből tekint a drogokra, mintha lélekben ő is még iskolás lenne és még mintha vele is ugyanez akarna megtörténni, mint a mai veszélyeztetett generációval. 

Szó esett az otthoni gondokról, a szülőkkel és a kortársakkal való kapcsolatok nehézségeiről, illetve számtalan más olyan élethelyzetről, amelyek a szitán még kevésbé átlátó, de érzelmileg kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fiatalokat a kábítószerezésbe ránthatják.

 

Mire költik a bűnözők a bevételt?

Az előadó számtalan olyan példával illusztrált szituációkat és következményeket, amelyek szemlátomást sokkolták a diákokat, ezekről később el is mondta, hogy szándékosan él velük, mivel így lehet a legmaradandóbb hatást kifejteni. A korosztály által egyik leggyakrabban használt szer, a marihuána külön ki lett emelve, valamint az is, hogy a drogok az ember fizikai tönkretétele mellett a pénztárcát sem kímélik. Ennek eredményeként pedig a dílerek bukszája vastagodik, hatalmas vagyonuk és menő luxusautóik vannak, valamint azt is részletekbe menően ecsetelte, hogy a barátnőik mely testrészeiken hajtanak végre különféle plasztikai beavatkozásokat, mindezt a drogfüggővé tett áldozatok pénzén. A leleplezést először némi somolygás, majd döbbent csend fogadta a teremben.

 

Pozitív sokk

A magával ragadó előadás végén a diákok kérdezhettek, ami ezúttal elmaradt, mert az elhangzottak igencsak sokkolták őket. Ez azért volt örvendetes, mivel ez egy láthatóan pozitív sokk volt, ami azt mutatta, hogy Marosi Antal üzenetei maradéktalanul átmentek. 

A siker legjobb fokmérőjének az bizonyult, hogy a performansz végén spontán taps kezdett kialakulni az árnyékos tanteremben, de ezt az előadó azonnal leállította.

Jó oka volt rá, amit nem titkolt: bár a siker jóleső érzés, neki az a fontos, hogy megmaradjon a fagyos hangulat, mert a drogok nem vidám dolgok és nem vidám téma. Mindezek fényében bátran kijelenthető: a foglalkozás elérte célját, 2025-ben Magyarországon egy hatékony drogprevenciós előadásnak így kell kinéznie, mert ez működik. Nem is akárhogyan.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)

