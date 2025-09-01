Ha ezeket a tüneteket látja egy kamaszon, kezdjen el gyanakodni

Vége a nyárnak, kezdődik az iskola, ezért érdemes átnézni, hogy mit tehet egy szülő, ha meg akarja óvni a fiatal gyermekét a kábítószerektől – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a szülők felelőssége óriási abban, hogy megelőzzék a szerhasználat kialakulását, és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. Az ifjúságkutatások szerint kimutatható, hogy a fiatalok nagy többségének az elsődleges igazodási pont a szülő véleménye.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Miért lehet vonzó egy tininek a drogfogyasztás?

A gyermekek életében a család jelenti az elsődleges mintát. Ha a szülő odafigyel arra, hogy stabil, szeretetteljes és elfogadó légkört teremtsen, máris sokat tesz a megelőzésért.

A drogfogyasztás sokszor nem önmagában a szer miatt vonzó a fiatalok számára, hanem menekülési útvonalat, közösségi élményt vagy feszültségoldást jelent.

Egy olyan otthonban, ahol meghallgatják őket, ahol lehet hibázni és kérdezni, kisebb az esélye annak, hogy a gyermek pótcselekvésként a szerek felé forduljon. Fontos, hogy legyenek rendszeres beszélgetések nemcsak az iskoláról, hanem az érzésekről, félelmekről és örömökről is. Az a kérdés, hogy „mi volt a suliban?” szinte értelmetlen, ott soha nem történik semmi, de ettől még lehet és kell is kérdezni, odafigyelve és valós időt szánva a beszélgetésre. A túlzott ellenőrzés sokszor ellenállást szül, a valódi érdeklődés és a közös programok azonban erősítik a kötődést – vélekedett a szakértő.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

Nem minden gyermek ugyanolyan veszélyeztetett. Vannak, akik a személyiségük, családi körülményeik vagy közösségi helyzetük miatt nagyobb eséllyel fordulhatnak a drogokhoz. Tényleg csak példaként említve, a teljesség igénye nélkül nézzünk pár kockázati tényezőt:

problémás családi háttér (konfliktusok, elhanyagolás, bántalmazás),

gyenge iskolai teljesítmény, motiválatlanság,

negatív kortárshatások, „rossz társaság”,

alacsony önbizalom, szorongás, beilleszkedési nehézségek,

elérhetőség: ha a környezetben könnyen hozzáférhetők a szerek.

A szülőknek fontos felismerniük, ha gyermekük ezek közül többel is küzd, mert ilyenkor megerősített figyelemre van szükség. A szerhasználat gyakran fokozatosan alakul ki. A kezdeti kísérletezést sokszor nehéz tetten érni, mert a fiatal igyekszik ezt titkolni. Ugyanakkor

számos árulkodó jel lehet, amelyre érdemes odafigyelni: ilyen a hirtelen hangulatingadozás, ingerlékenység, a visszahúzódás a családi élettől, vagy a titkolózás.

Érdemes figyelni, ha megváltozott a baráti kör, ha új társaságban érzi jól magát a fiatal, akikről viszont keveset mesél. Figyelemfelkeltő lehet, ha elveszti az érdeklődését a korábbi hobbik iránt, vagy ha indokolatlanul és ismétlődően pénzt kér – világított rá a DKI stratégiai igazgatója.