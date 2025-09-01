Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

veszélygyermekTéglásy Kristófszüldrogtünetekjelekfigyelem

Ha ezeket a tüneteket látja egy kamaszon, kezdjen el gyanakodni

Számos jel árulkodhat arról, hogy egy tinédzser drogot használ: hirtelen hangulatingadozás, ingerlékenység, visszahúzódás a családi élettől, vagy a titkolózás – figyelmeztetett Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember kiemelte: a drogfogyasztás sokszor azért vonzó a fiataloknak, mert menekülési útvonalat, közösségi élményt vagy feszültségoldást jelent. A probléma hatékony kezeléséhez fontos, hogy a szülő ne ítélkezzen, hanem a megoldásra összpontosítson.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 01. 5:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vége a nyárnak, kezdődik az iskola, ezért érdemes átnézni, hogy mit tehet egy szülő, ha meg akarja óvni a fiatal gyermekét a kábítószerektől – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a szülők felelőssége óriási abban, hogy megelőzzék a szerhasználat kialakulását, és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. Az ifjúságkutatások szerint kimutatható, hogy a fiatalok nagy többségének az elsődleges igazodási pont a szülő véleménye.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Miért lehet vonzó egy tininek a drogfogyasztás?

A gyermekek életében a család jelenti az elsődleges mintát. Ha a szülő odafigyel arra, hogy stabil, szeretetteljes és elfogadó légkört teremtsen, máris sokat tesz a megelőzésért. 

A drogfogyasztás sokszor nem önmagában a szer miatt vonzó a fiatalok számára, hanem menekülési útvonalat, közösségi élményt vagy feszültségoldást jelent.

Egy olyan otthonban, ahol meghallgatják őket, ahol lehet hibázni és kérdezni, kisebb az esélye annak, hogy a gyermek pótcselekvésként a szerek felé forduljon. Fontos, hogy legyenek rendszeres beszélgetések nemcsak az iskoláról, hanem az érzésekről, félelmekről és örömökről is. Az a kérdés, hogy „mi volt a suliban?” szinte értelmetlen, ott soha nem történik semmi, de ettől még lehet és kell is kérdezni, odafigyelve és valós időt szánva a beszélgetésre. A túlzott ellenőrzés sokszor ellenállást szül, a valódi érdeklődés és a közös programok azonban erősítik a kötődést – vélekedett a szakértő.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

Nem minden gyermek ugyanolyan veszélyeztetett. Vannak, akik a személyiségük, családi körülményeik vagy közösségi helyzetük miatt nagyobb eséllyel fordulhatnak a drogokhoz. Tényleg csak példaként említve, a teljesség igénye nélkül nézzünk pár kockázati tényezőt:

  • problémás családi háttér (konfliktusok, elhanyagolás, bántalmazás),
  • gyenge iskolai teljesítmény, motiválatlanság,
  • negatív kortárshatások, „rossz társaság”,
  • alacsony önbizalom, szorongás, beilleszkedési nehézségek,
  • elérhetőség: ha a környezetben könnyen hozzáférhetők a szerek.

A szülőknek fontos felismerniük, ha gyermekük ezek közül többel is küzd, mert ilyenkor megerősített figyelemre van szükség. A szerhasználat gyakran fokozatosan alakul ki. A kezdeti kísérletezést sokszor nehéz tetten érni, mert a fiatal igyekszik ezt titkolni. Ugyanakkor 

számos árulkodó jel lehet, amelyre érdemes odafigyelni: ilyen a hirtelen hangulatingadozás, ingerlékenység, a visszahúzódás a családi élettől, vagy a titkolózás. 

Érdemes figyelni, ha megváltozott a baráti kör, ha új társaságban érzi jól magát a fiatal, akikről viszont keveset mesél. Figyelemfelkeltő lehet, ha elveszti az érdeklődését a korábbi hobbik iránt, vagy ha indokolatlanul és ismétlődően pénzt kér – világított rá a DKI stratégiai igazgatója.

A tinik drogozásának fizikai tünetei

Fizikai jelei is vannak a szerfogyasztásnak, főleg fiatal korban. 

Ilyen lehet a vörös vagy üveges szem, kitágult vagy beszűkült pupilla, a megváltozott étvágy vagy alvási szokások, a gyakori fáradtság vagy hiperaktivitás. 

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy számos más oka lehet annak, ha egy gyerek vagy fiatal ezeket a tüneteket produkálja. A szülőknek nem szabad azonnal pánikba esniük, ha egy-két jel felmerül, de több tünet együttes előfordulása már indokolja a komolyabb figyelmet és a nyílt beszélgetést – szögezte le a szakértő.

Tabuk helyett empátia

A kommunikáció minősége döntő. Ha a szülő csak tilt és fenyeget, az ritkán vezet eredményre. A cél az, hogy a gyermek érezze, hogy segítséget kap, és nem elutasítást. Ne bagatellizáljuk a veszélyeket, de ne is rémisztgessük a serdülőket! Fontos, hogy a fiatal tudja: bármikor fordulhat a szülőhöz, anélkül, hogy azonnali büntetéstől kellene félnie. A megelőzés mindig hatékonyabb, mint a beavatkozás. A szülő tudatos viselkedése hosszú távon biztonságot adhat. Nagyon fontos a minőségi együtt töltött idő, amely erősíti a kapcsolatot. Fontos, hogy ne tabusítsuk a drogok témáját, hanem hiteles információkat adjunk át.

Ha egyértelművé válik, hogy a gyermek drogokhoz nyúlt, az első reakció sokszor a düh és csalódottság. 

Fontos azonban, hogy a szülő ne ítélkezzen, hanem a megoldásra összpontosítson.

Mindenképpen nyugodt környezetet kell teremteni a beszélgetéshez, és elengedhetetlen, hogy ne a heves érzelmek vezessék azt. Tisztázzuk a tényeket, hogy mit használt, milyen gyakran, milyen körülmények között, és mindenképpen forduljunk szakemberhez – tanácsolta Téglásy Kristóf.

Hozzátette, a szülők felelőssége a drogokkal kapcsolatban nem merül ki a tiltásban, hanem sokkal inkább a figyelemről, a példamutatásról és a nyílt kommunikációról szól. A gyermekeknek szükségük van arra, hogy érezzék: biztonságban vannak, számíthatnak a szüleikre, és a nehézségek közepette is van kiút. A drogok veszélyei valósak, de a szülői jelenlét, szeretet és odafigyelés képes megerősíteni a gyermeket abban, hogy nemet mondjon a kísértésre. A szülők tehát egyszerre őrzők, példaképek és támaszok, ezért szerepük nélkülözhetetlen a prevencióban és a gyógyulásban egyaránt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu