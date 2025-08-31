piackannabinoidkatinonkokain dizájnerkokain árdrogárakMagyarország

Ennek az árunak egyre jobb a minősége, mégsem emelkedik az ára

A kokain és a dizájnerdrogok együttesen akár havi 11–12 millió eurós középértékű forgalmat is képviselhetnek – ismertette Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, a kokain ára stagnál, azonban egyre tisztább anyag érkezik az országba, így valójában árcsökkenésnek lehetünk tanúi. Szerinte a szer hazai piac növekedése aggasztó, mivel a magas ár miatt könnyen a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb áruja lehet Magyarországon is.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 08. 31. 6:02
Míg az Európai Unió teljes drogpiacának éves kiskereskedelmi értéke meghaladja a 31 milliárd eurót, melyből a kokain önmagában körülbelül 10,5 milliárd eurót tesz ki, addig Magyarországon jóval szerényebb, de így is milliárdos nagyságrendű piacról beszélhetünk – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a hazai helyzetben kiemelt szerep jut a kokain mellett az úgynevezett dizájnerdrogoknak, amelyek olcsóságuk és könnyű hozzáférhetőségük miatt sokszor jobban elterjedtek a veszélyeztetett csoportok körében.

Illusztráció (Forrás: MTI/BRFK)

 

A kokain ára csökken, a fogyasztása nő

A kokain hosszú ideig inkább „elitdrogként” volt ismert Magyarországon, azonban az utóbbi években a nemzetközi trendekhez hasonlóan nálunk is emelkedést mutat a fogyasztás. Ezt az eredményezi, hogy

a kokain ára stagnál, azonban egyre tisztább anyag érkezik az országba, így valójában árcsökkenésnek lehetünk tanúi. 

Persze egy adag ára így is borsos, leginkább csak a felső társadalmi rétegek engedhetik meg maguknak, ezért vált a kokain „celeb-” vagy „menedzserdroggá”, ami természetesen nem azt jelenti, hogy minden közéleti szereplő vagy üzletember használná.

A Nemzeti Drog Fókuszpont tavalyi jelentésében az állt, hogy az átlagos utcai ár 81,8 euró/gramm (mintegy 31 ezer forint), a leggyakoribb ár pedig 30 ezer forint/gramm körül mozog. Ez messze magasabb, mint a szintetikus szereké, de a kokain mégis egyre több fiatal és fiatal felnőtt körében jelenik meg, különösen városi, szórakozóhelyi környezetben. A konzervatív becslések szerint a 15–64 éves népesség 0,6–1,2 százaléka lehet érintett a rendszeres kokainfogyasztásban, ami nagyjából 35–70 ezer főt jelent. A fogyasztási intenzitást figyelembe véve a havi átlagos fogyasztás 1,6 gramm körül alakulhat fejenként. Ennek alapján a magyarországi kokainpiac havi kiskereskedelmi értéke 4,8–9,6 millió euró (2-3,5 milliárd forint) közé tehető. 

Ez jóval elmarad a nyugat-európai országok arányaitól, ugyanakkor a hazai piac növekedése aggasztó, hiszen a kokain a magas ár miatt könnyen a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb áruja lehet Magyarországon is

– mutatott rá Téglásy Kristóf.

 

Ilyen összegek mozognak a kokain és dizájnerdrogok piacán

A kokainnal szemben a magyar piacon kiemelkedő súlyt képviselnek az úgynevezett dizájnerdrogok, különösen a szintetikus katinonok és szintetikus kannabinoidok. Ezek a szerek gyakran jóval olcsóbbak, ugyanakkor kiszámíthatatlan a hatásuk és sok esetben súlyos egészségügyi következményekkel járnak. A szintetikus katinonok, vagyis a kristály ára 12 ezer forint/gramm körül alakul (kb. 30 euró), ami töredéke a kokain árának. Különösen az injektáló használók körében váltak dominánssá: a tűcsere-programokban megjelent kliensek túlnyomó többsége ezekhez a szerekhez kötődik. 

Becslések szerint a 2–5 ezer magas kockázatú, napi használó mellett több tízezer rekreációs fogyasztó is jelen van. A havi kiskereskedelmi érték így 1,8–3,6 millió euró (720 millió és másfél milliárd forint) közé tehető. 

Még olcsóbb kategóriát képviselnek a szintetikus kannabinoidok, amelyek grammja átlagosan 1700 forintba kerül (4–5 euró). A piacon 2023-ban főként az ADB-Butinaca nevű szer uralta a kínálatot. A szintetikus kannabinoidok használata különösen a társadalmi periférián élők körében elterjedt, sok esetben hajléktalan közösségekben. A magas kockázatú, napi szintű fogyasztók száma 10–25 ezer fő között mozoghat, kiegészülve alkalmi használókkal. A havi piaci érték 0,7–3,4 millió euróra becsülhető.

Mindezek alapján Magyarország havi drogpiacának nagyságrendje a kokain és a dizájnerdrogok esetében a következő:

  • kokain: 4,8–9,6 millió euró/hó,
  • dizájnerdrogok (katinonok és szintetikus kannabinoidok): 2,5–7,0 millió euró/hó,
  • összesen: 7,3–16,6 millió euró/hó.

Ez azt jelenti, hogy 

a magyar drogpiacnak ez a két szegmense együttesen akár havi 11–12 millió eurós középértékű forgalmat is képviselhet.

Éves szinten ez már 130–150 millió eurós nagyságrendű gazdasági volumen, amely mögött döntően illegális bűnszervezetek állnak – fogalmazott Téglásy Kristóf.

Borítókép: Konténerek alá rejtették a drogszállítmányt (Forrás: képernyőkép/YouTube)

