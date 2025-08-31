Ennek az árunak egyre jobb a minősége, mégsem emelkedik az ára

Míg az Európai Unió teljes drogpiacának éves kiskereskedelmi értéke meghaladja a 31 milliárd eurót, melyből a kokain önmagában körülbelül 10,5 milliárd eurót tesz ki, addig Magyarországon jóval szerényebb, de így is milliárdos nagyságrendű piacról beszélhetünk – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a hazai helyzetben kiemelt szerep jut a kokain mellett az úgynevezett dizájnerdrogoknak, amelyek olcsóságuk és könnyű hozzáférhetőségük miatt sokszor jobban elterjedtek a veszélyeztetett csoportok körében.

Illusztráció (Forrás: MTI/BRFK)

A kokain ára csökken, a fogyasztása nő

A kokain hosszú ideig inkább „elitdrogként” volt ismert Magyarországon, azonban az utóbbi években a nemzetközi trendekhez hasonlóan nálunk is emelkedést mutat a fogyasztás. Ezt az eredményezi, hogy

a kokain ára stagnál, azonban egyre tisztább anyag érkezik az országba, így valójában árcsökkenésnek lehetünk tanúi.

Persze egy adag ára így is borsos, leginkább csak a felső társadalmi rétegek engedhetik meg maguknak, ezért vált a kokain „celeb-” vagy „menedzserdroggá”, ami természetesen nem azt jelenti, hogy minden közéleti szereplő vagy üzletember használná.

A Nemzeti Drog Fókuszpont tavalyi jelentésében az állt, hogy az átlagos utcai ár 81,8 euró/gramm (mintegy 31 ezer forint), a leggyakoribb ár pedig 30 ezer forint/gramm körül mozog. Ez messze magasabb, mint a szintetikus szereké, de a kokain mégis egyre több fiatal és fiatal felnőtt körében jelenik meg, különösen városi, szórakozóhelyi környezetben. A konzervatív becslések szerint a 15–64 éves népesség 0,6–1,2 százaléka lehet érintett a rendszeres kokainfogyasztásban, ami nagyjából 35–70 ezer főt jelent. A fogyasztási intenzitást figyelembe véve a havi átlagos fogyasztás 1,6 gramm körül alakulhat fejenként. Ennek alapján a magyarországi kokainpiac havi kiskereskedelmi értéke 4,8–9,6 millió euró (2-3,5 milliárd forint) közé tehető.

Ez jóval elmarad a nyugat-európai országok arányaitól, ugyanakkor a hazai piac növekedése aggasztó, hiszen a kokain a magas ár miatt könnyen a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb áruja lehet Magyarországon is

– mutatott rá Téglásy Kristóf.