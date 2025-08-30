Ezek a gyógyszerek komoly bajt okozhatnak, nagyon kell figyelni rájuk

Az elmúlt fél évben a hazai közbeszédben hangsúlyos téma lett a kábítószer-probléma, azonban kevésbé jön szóba a gyógyszerek túlzott, illetve drogként történő használata – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint közölte,

a toxikológiai statisztikák, az egészségügyi jelentések és a nemzetközi kutatások mind arra figyelmeztetnek, hogy az altatókkal, nyugtatókkal és opioidtartalmú készítményekkel történő visszaélés Magyarországon is komoly társadalmi, egészségügyi és jogi problémává vált.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben 5608 gyógyszermérgezést regisztráltak hazánkban. Ezek közül 26 százalék, vagyis közel 1500 eset kifejezetten élvezeti vagy függőségi indítékból történt.

Riasztó trend

Ez a szám önmagában is aggasztó, de igazán riasztóvá a trend teszi: 2023-ban ugyanis „csak” 906 ilyen esetet tartottak nyilván. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt több mint 60 százalékos növekedés következett be. A mérgezések több mint 60 százaléka is gyógyszerekhez köthető, ami világosan mutatja, hogy

a nem rendeltetésszerű vagy túlzott gyógyszerhasználat nem szűk rétegek problémája, hanem széles körben jelen lévő jelenség.

Az adatok szerint a mérgezések hátterében nem mindig szándékos droghasználat vagy tudatos visszaélés áll, de az élvezeti és függőségi indítékok arányának gyors növekedése figyelmeztető jel. Ez arra utal, hogy egyre többen fordulnak a gyógyszerekhez önkezelés, menekülés vagy tudatmódosítás eszközeként – jelezte a DKI szakértője.

Téglásy Kristóf úgy értékelt: Magyarországon szerencsére nem bontakozott ki az opioidválság olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban, ahol már vezető halálok a fentanil nevű szer. A hazai adatok aggasztó irányú növekedést mutatnak: a felhasználás túlnyomó többsége a járóbeteg-ellátásban történik, ami a kontroll gyengülését jelenti, vagyis a betegek otthon, sokszor laza felügyelet mellett jutnak a készítményekhez.

Főleg a tramadol és a különféle kombinált készítmények dominálnak, de az oxikodon használata is nőtt.

Bár a morfin és a hidromorfon csökkenő tendenciát mutat, a gyógyszerfelhasználás szerkezete arra figyelmeztet, hogy a betegek jelentős része rendszeresen találkozik ezekkel a hatóanyagokkal. Minden opioidtartalmú készítmény receptköteles, a kodein­tartalmú köhögéscsillapítók is csak vényre érhetők el, ami fontos védelmi vonal, ugyanakkor nem akadályozza meg teljesen a visszaéléseket.