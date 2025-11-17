Háromszor három test

Világunk mai fenyegető örvényléseinek pontos értelmezésénél aligha létezhet fontosabb dolog, hiszen az a rohamos gyorsasággal egyre komplexebbé váló rendszer, amit világként érzékelünk, éppen a szinte már-már kontrolálhatatlan komplexitása miatt egyre hajlamosabbá válik a rendkívül gyors összeomlásra. És ez nem elvont fenyegetés, mert minden e kérdéssel foglalkozó rendszertudomány ezt a feltételezést igazolja vissza. Teljesen érthető tehát, ha mindenki az egyetértés, az összefogás, az együttműködés fontosságát hangsúlyozza, vagyis békés, rendezett, kiszámítható viszonyokat szeretne, ám valami oka csak van annak, hogy ennek éppen az ellenkezője megy végbe.

Minden eddiginél fontosabbá válik tehát annak a kényes kérdésnek a tisztázása, hogy a világ bármilyen komplexitás esetén egy spontán önszerveződő rendszerként funkcionál, vagy van, esetleg kell lennie valamilyen, akár nyíltan megjelenő, akár rejtett módon működő szervező erőnek, ami összerendezi az egyre komplexebbé váló világ folyamatait. A dolog azért kényes téma, mert azonnal felsejlik, hogy ja, persze, már megint jönnek az összeesküvés-elméletek.

Ez az írás nem kíván állást foglalni ebben a kérdésben, inkább csak egy olyan feltevésfüzért ajánl a tisztelt olvasó megértő figyelmébe, amely feltevések végiggondolása talán segítséget jelenthet az egész problémakör jobb áttekintéséhez, megértéséhez.

Újra szeretném hangsúlyozni, hogy mindez talán nagyon elvont kérdésnek tűnhet, pedig nem az. Hogy egy egészen friss példával éljek, Orbán Viktor Rónai Egonnal az ATV Mérleg című műsorában folytatott beszélgetésének volt egy különösen drámai pillanata. (Az egész drámai volt, de számomra az itt következő volt a leginkább az.) A műsorvezető az amerikai kormány által nyújtott pénzügyi „védőpajzsra” utalva azt a kérdést szegezte a miniszterelnöknek, hogy ilyen nagy bajban van Magyarország? Ilyenkor persze azt várná az ember, hogy egy másfél évtizede regnáló miniszterelnök azonnal cáfol és jelzi, hogy nem, Magyarország egyáltalán nincs bajban, már csak azért sem, mert történetesen ő Magyarország miniszterelnöke. Ám nem ez történt, mert Orbán Viktor azt válaszolta, hogy de hát Magyarország mindig bajban van, majd azt tette még hozzá (nyilván Trianon és következményeire célozva), hogy az első világháború óta mindenképpen. Ez a váratlan mondat, meg úgy általában az egész beszélgetés is azt jelzi, hogy egy ország akkor van bajban, ha a világ rohamosan növekvő komplexitásához való alkalmazkodás akadályokba ütközik.