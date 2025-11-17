Tovább nőnek a bérek, beruházási adatok is jönnek: izgalmas gazdasági hét elé néz Magyarország és Európa

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden publikálja a szeptemberi kereseti adatokat, míg pénteken a harmadik negyedéves beruházási statisztika gyorsbecslését. A kereset dinamikája éven belül jellemzően kismértékben ingadozik, a vállalatok döntő hányada év elején dönt a bérfejlesztések mértékéről, ami aztán az egész éves emelkedés ütemét meghatározza – ismertette lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

A július–szeptemberi időszakban még nem jött el a beruházások fordulata

Az idei év első 8 hónapját 9,1 százalékos átlagkereset-növekedés jellemezte, várhatóan a szeptemberi adat is ekörül alakult. A vállalkozások körében volt kismértékben alacsonyabb, 8,9 százalékos a béremelkedés, miközben a költségvetési szférát 9,3 százalékos növekedés jellemezte. Utóbbi területen várható kismértékű gyorsulás, szeptemberben jelenik meg a pedagógusok körében a teljesítményértékelésen alapuló bérfejlesztés hatása, illetve a területi közigazgatásban dolgozók 15 százalékos béremelése is – tette hozzá.

Jönnek a beruházási adatok is

A harmadik negyedéves beruházási adatok esetében, tekintettel a GDP-adatra is, arra számítunk, hogy a július–szeptemberi időszakban még nem jött el a beruházások fordulata, éves és negyedéves alapon is mérséklődhettek az invesztíciók, azonban ennek mértéke érdemben lassulhatott. A részletes adatokat, hogy mely területek hogyan teljesítettek, a KSH csak egy héttel később teszi közé – mutatott rá Molnár Dániel.

Kedden délután tartja az MNB monetáris tanácsa a kamatdöntő ülését. Jelentős meglepetést jelentene, ha változnának a monetáris kondíciók vagy akár csak a jegybanki kommunikáció. Habár az infláció az elmúlt hónapokban stabilizálódott 4,3 százalékon, miközben a havi átárazások is azt jelzik, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, azonban az árrésstopok kivezetésének ütemezése és a magas inflációs várakozások továbbra is óvatosságra inthetik a döntéshozókat. Szintén a kivárást erősítheti, hogy bár a forint tovább erősödött, a külpiacokkal kapcsolatos bizonytalanság változatlanul jelentős, a Fed folytatódó kamatcsökkentése kapcsán is felmerültek a kérdőjelek a kormányzati leállás nyomán elmaradt adatközlések miatt, így pedig a stabilitást a szigorú kamatkörnyezet fenntartása támogatja – hívta fel a figyelmet a vezető elemző.