Tisza-lista: Krekó Péter cáfolta Magyar Péter orosz hekkertámadásra vonatkozó vádját

Váratlan helyről érkezett cáfolat Magyar Péter magyarázkodására, amivel Tisza Párt elnöke a botrányos Tisza-lista nyilvánosságra kerülését állítólagos orosz hekkerekre kente. Krekó Péter, az elkötelezett baloldali Political Capital vezetője határozottan állította egy interjúban, hogy az orosz vád csupán Magyar Péter kampányfogása, a Tisza szimpatizánsait megalázó minősítésekkel osztályozó nyilvántartás kiszivárgásához nem volt szükség orosz beavatkozásra.

Krekó arról is beszélt Dull Szabolcsnak az Ötpontban Youtube-csatorna műsorában, hogy őt nem lepte meg a Tisza központilag szervezett online hadserege, sőt szerinte fizetnek is nekik a tevékenységükért.

Beépült riválisok szivárogtathatnak

„Tehát ez is a kampány része nyilván, hogy minden mögött orosz beavatkozást feltételezünk. Nem biztos, hogy ehhez kellett orosz beavatkozás. Abban a szempontban, hogy ugyebár a Harcosok Klubjába is épülhettek be nem Fidesz által elkötelezett aktivisták, akik onnan szivárogtatnak információkat. Ugyanez megtörténhet fordítva is, miért ne feltételezhetnénk, hogy valaki fideszes szimpátiával rendelkezik és beépül ebbe a hálózatba, aztán onnan hozzáfér sok dologhoz. Nem tudom, hogy ezeket hogy tárolták, ezeket az adatokat. Nem tudom, hogy ezt valaki le tudta-e szedni különösebb technológiai tudás nélkül, vagy pedig tényleg kellett ehhez valamiféle titkosszolgálati beavatkozás” – fogalmazott Krekó, majd hasonló külföldi példákat említett, és a gondolatmenet végén azt mondta: „Ebből még nem következik, hogy itt ebben az esetben is feltétlenül erről (orosz beavatkozásról – szerk.) van szó.”

Videó: 50:00-tól:

Fizetett online hadsereg?

Krekó Pétert nem lepte meg a Tisza központilag szervezett online hadserege, szerinte fizetik is őket. A műsorvezető az ügy kapcsán idézte Orbán Viktor miniszterelnököt, aki a Visszhang nevű tiszás csatornát, a párt online hadseregét „a komcsi idők suttogó propagandájával” állította párhuzamba.

Krekó Péter erre úgy reagált: „Tehát ugye azért az engem nem olyan nagyon lepett meg, őszintén szólva, mint ahogy egyébként önmagában a Harcosok Klubját sem tartom abszolút egy ördögtől való dolognak. Nyilván egy ilyen környezetben, ahol a háborús retorika egy kicsit túlzottan elharapózott a magyar közbeszédben. Nyilván ennek a logikának az erősítése, ez rejt veszélyeket, de önmagában az, hogy építsünk egy aktivistahálózatot, még akár fizessük is őket, az az érzés, hogy a kampányolásnak a teljesen természetes része.”

Videó 46:28-tól:

Központilag készített nyilvántartás

A napokban egyébként a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk elismerte, hogy ők állították össze a kiszivárgott adatbázist, amelyben központilag osztályozták, pontozták a szavazóikat, döbbenetes minősítésekkel illették a szimpatizánsokat.

„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert” – olvasható az egyik név melletti jellemzésben. „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot” – jegyezték meg egy másik Tisza-szimpatizánsról. Volt, akit így minősítettek: „Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”. „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei” – állt egy következő szimpatizáns neve mellett.

Magyar Péter korábban tagadta, hogy ők készítették volna a botrányos nyilvántartást, a Tisza Párt elnöke a kiszivárogtatás mögött lejárató akciót, orosz módszerrel elkövetett hekkertámadást emlegetett. Az első állítását tehát az alelnöke cáfolta, míg az orosz vádat most egy régi baloldali káder, Krekó Péter vonta kétségbe.

Borítókép: Krekó Péter (Forrás: Facebook)