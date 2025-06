Tisza-lista: Radnai Márk beismerte, központilag készítették a botrányos nyilvántartást

Radnai Márk nyíltan elmondta egy tiszás rendezvényen, hogy különböző értékítéletek és pontozások alapján minősítették a saját szavazóikat. Egyúttal megerősítette, hogy ezt központi szervezés alatt tették, hozzátéve, hogy most új innovatív megoldásokon dolgoznak. A Lu-mix videó Youtube-csatornán elérhető felvételen Radnai Márk szó szerint azt mondta: „Tehát nem csak hogy előre dolgozok most, hogy abban a hat hónapban mi történjen. Tehát nem csak hogy előre dolgozunk, hanem megvannak azok a témák, meg az elmúlt húsz évnek az anyagai, amit elkezdtünk feldolgozni, hanem olyan innovatív technológiákat és megoldásokat hozzunk, ami ezt a közösséget nem hátráltatni fogja, nem úgy, ami most megjelent, hogy – nem tudom én – különböző értékítéletet mondjon meg pontozzon…”

Feladatszabás az aktivistáknak

Rögtön az előbbi mondat folytatásaként a Tisza alelnöke az online tér központi szervezéséről is beszélt: „…hanem hogyan tudjuk úgy organizálni, hogy lehetőséget adjunk mindenkinek, aki tenni akar, akkor az tudja, hogy pontosan mi a feladata, azt hogyan kell elvégeznie, mit kell tennie. Ha valaki öt percet tud rászállni, valaki öt napot, valaki ötven napot, az megtalálja egymást és ebben tudjuk segíteni. Ebbe nem mennék most bele részletesen, mert hamarosan ezt egy pár héten belül meg fogjátok ismerni.

De az, hogy az utolsó hat hónapra milyen tematikában, milyen ütemezésben amit mi hozzá tudunk tenni, amit említettem, hogy az embereknek, nekünk, tehát annak a több tízezer embernek a feladata lesz az, hogy ebben a médiatúlsúlyban és a propagandával szemben felvegye a versenyt.

És ehhez olyan platformokat adjunk, olyan videókat adjunk, hogy megtanítsuk az oevk-ként (országgyűlési egyéni választókerület– a szerk.) azokat a média csapatokat, hogyan kell feldolgozni egy témát, hogyan kell bemutatni, hogyan kell egészen azt mondja bevilágítani a grafikusi munkától is, hogy olyan eszközöket adjunk mindenkinek, ahol a lehető leggyorsabban a minimális humán erőforrás mellett meg tudja kapni azokat a szakmai anyagokat, azokat a felkészítőket, az edukációs anyagokat.”

Radnai Márk tehát egy teljes kampánymenetrendet vázolt fel a Tisza aktivistái előtt, és említést tett az egyéni képviselőjelöltek kiválasztásának folyamatáról is.

„Alkesz, rokinyugis, piás”

Érdemes felidézni, hogy azon a bizonyos listán, amelyről elismerte az alelnök, hogy központilag osztályozták, pontozták a szavazóikat, döbbenetes minősítésekkel illették a szimpatizánsokat. Amellett, hogy rögzítették, kinek van tapasztalata online kampányban, van-e álprofilja a Facebookon, rendelkezik-e politikai múlttal, a megjegyzések rovatban személyes megállapítások is szerepelnek. – „Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”

– olvasható az egyik név melletti jellemzésben. „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot” – jegyezték meg egy másik Tisza-szimpatizánsról. Volt, akit így minősítettek: „Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”. „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei” – olvasható az egyik szimpatizáns neve mellett.

Magyar Péter tagadta, hogy ők készítették volna a listát

Az érintettek közül többen felháborodtak azon, hogy nyilvánosságra kerültek az adataik, illetve az sem esett jól a Tisza elkötelezett támogatóinak, hogy ilyen becsmérlő megjegyzésekkel illették őket. Néhányan nyilatkoztak is a Magyar Nemzetnek, valamint a Ripostnak, és hangot adtak nemtetszésüknek. Magyar Péter eddig folyamatosan tagadta, hogy ők készítették volna a botrányos nyilvántartást, a Tisza Párt elnöke lejárató akciót, orosz módszerrel elkövetett hekkertámadást emlegetett.

Az ügynek egyéb következményei is lehetnek, miután felvetődik a jogszerűtlen adatszerzés, adatgyűjtés gyanúja. Emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István. A kiszivárgott nyilvántartás arra utal, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt illegálisan, titkon listázta támogatóit.