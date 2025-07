Rocksztár vagy klasszikus zenész? – Maksim a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

Maksim, a rocksztár zongorista

Maksim koncertjét nemcsak a virtuóz zongorajáték teszi felejthetetlenné, hanem a különleges fény- és videóeffektusok is (Forrás: Margitszigeti Színház)

Maksim Mrvica lenyűgöző crossover koncertjével, a Segmentivel érkezik a Margitszigetre. Extrém külseje miatt első látásra inkább rocksztárnak tűnik, mintsem zongoraművésznek. Ez az imidzs jól illik az általa képviselt crossover műfajhoz, amelyben a klasszikus és a popzene fúziójával kísérletezik. Koncertjén, melynek a Margitszigeti Színház ad otthont, olyan nagy slágerek csendülnek fel, mint a The Show Must Go On és a Dancing Queen, valamint a Trónok harca és A Karib-tenger kalózai filmek zenéi.

Klasszikus zene újradefiniálva

Maksim a világ egyik legismertebb crossover zongoristája, aki újradefiniálja, mit is jelent a klasszikus zene a 21. században. Több mint ötmillió eladott album, számtalan rangos díj és folyamatosan telt házas koncertek tanúskodnak egyedi zenei víziójának sikeréről. Az estét nemcsak a virtuóz zongorajáték teszi felejthetetlenné, hanem a különleges fény- és videóeffektusok, valamint egy komplett zenekar – vonósok, ütősök és fúvósok – közreműködése is. Az utóbbi években azzal is kísérletezik, hogy világhírű pop-rock slágereket ad elő klasszikus zenekari hangzásban, virtuóz zongorafutamokkal megspékelve. Akárhogy is, a végeredmény mindig nagyszabású színpadi show és különleges zenei élmény, amely után az ember eggyel közelebb érezheti magát a valódi klasszikus zenéhez is.

Imádok különböző stílusokkal kísérletezni. Ezért az albumaim nagyon más stílusúak, megtalálhatóak rajtuk a filmzenétől a könnyűzenén át a klasszikusabb hangzású, gazdag zenekari kísérettel előadott darabokig minden. Aztán persze vannak pörgős és elektronikus alapokon nyugvó munkáim is. Az utóbbi két-három albumomon arra koncentráltam, hogy olyan szuperhíres és népszerű pop- és rockdalokat vegyek elő, mint például a The Show Must Go On a Queentől vagy a Dancing Queen az Abbától

– mondta el a zongorista.

Maksim a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult

A művész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója volt egy éven keresztül, emlékei szerint ez egy nagyszerű és izgalmas időszaka volt életének, hisz véleménye szerint ez egy gyönyörű város. „Baranyay László osztályában tanultam, sajnos azóta elsodródtunk egymástól, remélem, most is jól van. Emlékszem, hogy sokat játszottam Lisztet, rapszódiákat tanultunk tőle. Rengeteg nemzetközi zongoristával találkoztam akkoriban, akik a világ minden tájáról jöttek ide tanulni. Csodás élmény volt. Tavaly is visszajöttem – nem koncertezni, csak magánemberként –, és a város ugyanolyan szép volt, mint amire emlékeztem” – mesélte Maksim.

Maksim koncertje egyszerre ígér izgalmat és inspirációt, egy estét, ahol a kultúra új arcát mutatja meg. A klasszikus és modern zene, a művészet és a technológia találkozása felejthetetlen élményt kínál mindenkinek, aki nyitott az újdonságokra, mindezt a Margitszigeti Színház gyönyörű környezetében.