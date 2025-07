Jó hírt jelentett be Szentkirályi Alexandra, a kormány a 80 év felettiekre is vigyáz

Jó hír a budapesti időseknek: megkezdődött a Gondosórák kiszállítása a nyolcvan év feletti budapestiek számára is – jelentette be Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte:

a kormány döntése értelmében a 80 év feletti idősek már regisztráció nélkül juthatnak hozzá a biztonságot nyújtó eszközhöz, ami éjjel-nappal vigyáz rájuk.

De nem csak a 80 év felettiek kaphatnak Gondosórát, a világszinten egyedülálló program keretében a regisztráló 65 év felettiek is ingyenesen kapják meg a könnyen kezelhető eszközt.

– Ennek segítségével egyetlen gombnyomással elérhető a 24 órában működő diszpécserszolgálat, amin keresztül nem csak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem más felmerülő szükséghelyzetben is azonnal segítséget tudnak küldeni. Számomra is nagy öröm volt, amikor tavaly személyesen adhattam át Marika néninek a Gondosóráját Kőbányán, ami azóta is vigyáz az egészségére – idézte fel Szentkirályi Alexandra, aki arról is tájékoztatott, hogy mára már