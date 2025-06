Raskó György elismerte, hogy pénzeli a Tisza Pártot

Nem csupán tanácsokkal és politikai kapcsolatokkal, de pénzzel is segíti a Tisza Párt működését Raskó György – derült ki a Della adásából. A zöldbáró, aki régóta támogatja a balliberális ellenzéket, a 24.hu podcastműsorában adott interjút. Amikor a riporter rákérdezett, hogy „anyagilag is támogatja-e a Tisza Pártot, Raskó úgy felelt: „Van ilyen tevékenységem, kétségtelen tény.”

Az agrárvállalkozó Magyar Péterék programjának megalkotásában is részt vesz, de csak kívülről támogatja a pártot, annak nem tagja, mint ahogy a Tisza-szigeteknek sem. Magyar Péterrel viszont folyamatos kapcsolatban van – hangzott el a Della műsorában. Arról beszélt Raskó, hogy egyelőre kevés nagyvállalkozó támogatja pénzzel a Tisza Pártot, sokan félnek a politikai retorziótól, de szerinte a választáshoz közeledve megfordul a vállalkozói közvélemény. „Ehhez persze az is kell, hogy Magyar Péternek, illetve a Tisza Pártnak legyen határozott programja, hogy mit kezd a gazdasággal” – mondta.

Raskó Györgyről tavaly ősszel derült ki, hogy besorolt Magyar Péter mellé, a Tisza Párt elnöke egy videót posztolt a közösségi oldalán arról, hogy „régi jó barátja” tanácsokkal látja el az agrárpolitika kérdéskörében.

– Szinte szürreális lelkesedés és szeretet árad felé. Soha ilyet nem tapasztaltam – számolt be akkor a Facebook-oldalán Raskó György a Magyar Péterrel való találkozásáról. A zöldbáró október elsején töltött egy egész napot a Tisza Párt elnökével, amelyről Magyar a közösségi oldalán élő videós műsorban számolt be. A Hármas-Körös mellől bejelentkező páros egyebek mellett azt vitatta meg, hogy szerintük miként lehetne hatékonyabbá tenni a kisebb gazdaságok termelését, aminek kapcsán Raskó néhány mondaton belül is egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett és több hajmeresztő elképzelést vázolt.

