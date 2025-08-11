Dugórekord a szünidő közepén, Budapest elesett

Ti küldtétek, dugórekord augusztusban! Hála az Astoria feltúrásának és a rakpart lezárásának, hiába van nyári szünet, a Deák tértől a Szent Gellért térig áll a dugó, az Erzsébet híd és a Rákóczi út is elesett – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta:

a rakpart perzselő aszfaltján ilyenkor sem sétál senki.

– Hogy lehet ilyen átgondolatlanul és felelőtlenül csinálni bármit is? A budapestiek ennél sokkal jobbat érdemelnek – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Mint arról a frakcióvezető korábban posztolt, augusztus 9-től útburkolat-felújítás és közműmunkák miatt jelentős forgalmi korlátozások léptek életbe a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között, az Astoria környékén. Ez a Kiskörút–Múzeum körút szakaszt érinti, ahol sávszűkítések, terelések, időszakos sávlezárások nehezítik a közlekedők életét, így a belváros egyik fő útvonalán biztosan nagyobb torlódás alakul ki. A tömegközlekedés is módosult: több busz és villamos menetrendje változott.

Felújítási munkálatokra mindig szükség van és mindig kellemetlenségekkel járnak, de egy felelős városvezetésnek ilyenkor az a feladata, hogy ideiglenes intézkedésekkel orvosolja őket, például a napközben üresen álló rakpart és Lánchíd megnyitásával, amíg a munkálatok zajlanak.

– Ha a belváros egyik fő ütőerét lezárják, logikus, hogy párhuzamos útvonalakat biztosítsunk. A rakpart most üresen áll, miközben a felszínen a torlódás és a dudakoncert megy. Budapest nem attól lesz élhető, ha áll, hanem ha halad – írta Szentkirályi Alexandra.