Nagy bejelentéseket ígér Szentkirályi Alexandra

Támadják, lehurrogják, de csak azért mert irigylik: a DPK az egyik legjobb közösségépítő kezdeményezés a hazai online világ történetében – írja új bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Egyre többen, mindjárt hatvanezren vagyunk, sorra alapulnak a tematikus körök – például én is hamarosan nagy bejelentésekkel érkezem –, így itt az ideje, hogy személyesen is találkozzunk és közösen indítsuk el a digitális honfoglalást

– mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Hozzátette: művészekben, sportolókban, elismert közéleti személyekben, kutatókban, orvosokban és a hétköznapi élet hőseiben közös, hogy mind szeretjük a hazánkat és békésen, szeretettel, építve nem rombolva szeretnénk megőrizni mindazt, amit közösen elértünk.

– Gyertek, találkozzunk, gondolkodjunk, osszuk meg egymás tapasztalatait és győzzünk! – írta. Tegnap Orbán Viktor ugyanis meghirdette az első DPK-találkozót, amely szeptember 20-án lesz a Papp László sportarénában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.