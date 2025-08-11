Szentkirályi AlexandraOrbán ViktorDPK

Nagy bejelentéseket ígér Szentkirályi Alexandra

A budapesti Fidesz elnöke elmondta azt is, hogy hamarosan már 60 ezer lesz azok száma, akik csatlakoztak a DPK-hoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 11:07
Szentkirályi Alexandra, DPK, bejelentés
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Támadják, lehurrogják, de csak azért mert irigylik: a DPK az egyik legjobb közösségépítő  kezdeményezés a hazai online világ történetében – írja új bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Egyre többen, mindjárt hatvanezren vagyunk, sorra alapulnak a tematikus körök – például én is hamarosan nagy bejelentésekkel érkezem –, így itt az ideje, hogy személyesen is találkozzunk és közösen indítsuk el a digitális honfoglalást

– mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Hozzátette: művészekben, sportolókban, elismert közéleti személyekben, kutatókban, orvosokban és a hétköznapi élet hőseiben közös, hogy mind szeretjük a hazánkat és békésen, szeretettel, építve nem rombolva szeretnénk megőrizni mindazt, amit közösen elértünk.

– Gyertek, találkozzunk, gondolkodjunk, osszuk meg egymás tapasztalatait és győzzünk! – írta. Tegnap Orbán Viktor ugyanis meghirdette az első DPK-találkozót, amely szeptember 20-án lesz a Papp László sportarénában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Bach Máté)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.