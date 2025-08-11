„Így írnak ők” címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online

Az elképzelés valójában nem új, az mno.hu-n már 2005 körül működött hasonló felület, amelynek a lényege az volt, hogy a más lapokban megjelenő publicisztikákból a legérdekesebb mondatokat megismerhessék az olvasók. A cél most is hasonló, csak míg húsz évvel ezelőtt gyakorlatilag nem létezett a maihoz hasonló közösségi média, ma már a politikusok, véleményvezérek leginkább ezeken a felületeken mondják a magukét. Ezekből a néha szélsőséges, néha felháborító, de olykor megfontolandó vagy elgondolkodtató véleményekből, posztokból igyekszünk olyanokat összeválogatni, amelyek felkelthetik olvasóink figyelmét.

Jó szórakozást kívánunk hozzá!