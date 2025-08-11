politikusMagyar Nemzet OnlineÍgy írnak Ökmédia2025. 08. 11. 16:54

„Így írnak ők” címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online

Fotó: Pexels.com

Az elképzelés valójában nem új, az mno.hu-n már 2005 körül működött hasonló felület, amelynek a lényege az volt, hogy a más lapokban megjelenő publicisztikákból a legérdekesebb mondatokat megismerhessék az olvasók. A cél most is hasonló, csak míg húsz évvel ezelőtt gyakorlatilag nem létezett a maihoz hasonló közösségi média, ma már a politikusok, véleményvezérek leginkább ezeken a felületeken mondják a magukét. Ezekből a néha szélsőséges, néha felháborító, de olykor megfontolandó vagy elgondolkodtató véleményekből, posztokból igyekszünk olyanokat összeválogatni, amelyek felkelthetik olvasóink figyelmét.  

Jó szórakozást kívánunk hozzá!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Tarjányi Péter

Nostradamus

Csillag István

Ne kedvezményeket, hanem adóemelést!

Csutak Zsolt

Trump mennybemenetele

Dezse Balázs

Baloldali nihil

Dobrev Klára

Dobrev tudja a DK helyét

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekpolitikus

„Így írnak ők” címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online

idezojelekpolitikus

Így írnak ők – címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online

idezojelekRTL Klub

Magyarország náci ország – megszólalt Alföldi Róbert, azt várja, hogy mikor szedik már össze őket

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekwoke culture

Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmuszlim

A Nyugat öngyilkossága

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas, a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.