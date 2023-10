Netanjahu arról is beszámolt, elrendelte a tartalékos katonák behívását is. Az izraeli sajtó közlése szerint a biztonsági kabinet is összeült. A jelentések számos halottról és közel 300 sebesültről számolnak be Izraelből azután, hogy a terroristák számos déli városba beszivárogtak, és rakéták ezreit lőtték ki az ország középső és déli részére.

A miniszterelnök felszólította a lakosságot, szigorúan tartsák be a hadsereg utasításait.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)