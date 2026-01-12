Irán bajban: közel az amerikai légicsapás?

Karoline Leavitt elmondta, hogy az iráni kormánnyal való diplomáciában fontos szerep hárul majd Steve Witkoff elnöki különleges megbízottra, és beszámolt arról, hogy egy iráni kormányzati tisztségviselő kereste meg az amerikai diplomatát a tárgyalási javaslattal, és „teljesen más hangot ütött meg”, mint amit a teheráni kormány hivatalos nyilatkozataiban hallani. Hozzátette, hogy az amerikai elnök az érdekének tartja, hogy meghallgassa az iráni fél üzenetét.

Ugyanakkor és mindezzel együtt az elnök megmutatta, hogy nem fél a katonai eszköz alkalmazásától, ha szükségesnek ítéli, ezt pedig senki nem tudja jobban Iránnál

– jegyezte meg Karoline Leavitt.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Irán közölte, hogy nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az Egyesült Államokkal, eközben Donald Trump amerikai elnök a válaszlépéseket mérlegeli. Az internetszolgáltatás szombaton leállt az országban, és több száz tüntető haláláról, valamint több ezer ember letartóztatásáról érkeztek hírek.

Borítókép: Ajatollah Ali Khamenei portréja alatt az Imam Khomeini Nagy Mecsetben (Fotó: AFP)