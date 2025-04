Közel-Kelet: távol a békétől

A közel-keleti térségben 2025 elejére teret nyert Törökország, főleg mivel az általa támogatott felkelők, a világ legnagyobb meglepetésére, néhány nap alatt elfoglalták Szíria nagy részét, beleértve a fővárost, Damaszkuszt is. Izrael katonai sikerei révén szintén teret nyert. Teret vesztett és romlottak befolyásolási lehetőségei Iránnak.

Az amerikai, izraeli terv a Gázai övezetben élő másfél-kétmillió palesztin kitelepítését célozza, cserébe egy luxus-nyaralóközpont létrehozásáért Gáza területén. Már­cius 4-én, az Arab Liga kairói csúcstalálkozóján a részt vevő államok úgy döntöttek, hogy ugyanazt az összeget, mintegy ötvenmilliárd eurót Gáza újjáépítésére, rendezésére bocsátják, de a lakosság a helyén maradhat és nem lesz kitelepítés.

A tervezet, amely jelenleg valóban csak egy tervezet, nemtetszést váltott ki amerikai és izraeli részről.

Az amerikai terv gyenge pontja a kitelepítés volt. Az elképzelések szerint a palesztinokat Jordániának és Egyiptomnak kellene befogadnia. A jordán uralkodó közölte, hogy néhány száz sebesült gyógykezelését vállalják, de mivel az országban már most is kétharmad felett van a palesztinok aránya, újabb, jelentős betelepítés az ország katasztrófájához vezetne. Egyiptom sem hajlandó palesztinok befogadására, mivel ez véleményük szerint a Hamász megjelenéséhez vezetne az országban, és ezzel nőne a terror veszélye. A többi amerikai kísérlet, hogy egyéb arab, muzulmán országok fogadják be a gázai palesztinokat, szintén sikertelen maradt.