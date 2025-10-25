idezojelek
A béke még távol van

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

Nógrádi György
Zelenszkij ukrán elnök ebben az évben három alkalommal találkozott Trump amerikai elnökkel. Az első találkozó botrányba fulladt, ahol Zelenszkijnek csúfosan kellett elhagynia a Fehér Házat. A második találkozóra az Európai Unió és a NATO felkészítette, és Európa számos vezetője kísérte át Trumphoz, hogy ne legyen újabb botrány. Ez sikerült is. A harmadik találkozón ismét feszültség volt, újra előjöttek az ellentétek az amerikai és az ukrán koncepció között. 

Ukrajna követelte a legmodernebb amerikai rakéták átadását, de ezt az amerikai elnök – részint a Putyinnal történt telefonbeszélgetés hatására – megtagadta. Újra bebizonyosodott, hogy Oroszország sokkal fontosabb az Egyesült Államok számára, mint Ukrajna.

Washington Kijevvel csak a kétoldalú kapcsolatokat tudja megbeszélni, míg Moszkvával a világ számos egyéb problémáját, mint például a Közel-Kelet, a Közép-Kelet, Tajvan, a Gázai övezet és a világpolitika számos egyéb kérdését. Zelenszkij bejelentette, hogy szívesen eljönne Budapestre és részt venne a Putyin–Trump-találkozón. Mivel ez egyelőre elmarad, így nem kerülhet sor Zelenszkij budapesti útjára sem. Az elmúlt napok eseményei egyértelműen mutatják, hogy Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

Ukrajna bejelentette, hogy a fronton lévő ukrán fegyverek 40 százaléka saját gyártású, és ez az arány jövőre 50 százalékra fog növekedni. A költségvetésben a katonai kiadás jövőre 120 milliárd dollár, ennek a felét képesek fedezni – vagyis havi ötmilliárd dollárt kérnek Európától ajándékba.

Ukrajna 2026-ban szeretné saját drón- és rakétatermékeit exportálni. Ennek összértéke jövőre a tervek szerint eléri a 36 milliárd dollárt.

A Politico című újság leírta, hogy Ukrajnában tombol a korrupció és négy volt miniszter bejelentette, hogy Zelenszkij zsarolja őket. Zelenszkij legfőbb célja a hatalom megtartása, és aki szembemegy vele, azt bármi áron félreállítja. A holland vezetés sokadszorra is bejelentette, hogy nem hajlandó támogatni Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba.

Bár a budapesti csúcstalálkozó egyelőre elmarad, belátható időn belül várható az amerikai és az orosz külügyminiszter tárgyalása. Az alapvető dilemma az, hogy az oroszok és az amerikaiak máshogyan látják az ukrán kérdést. 

Az amerikaiak és az ukránok abból indulnak ki, hogy a fronton fegyverszünet kell. Egy hosszabb fegyverszünet után lehet csak megtárgyalni a területi kérdéseket. Európa ellenségesen állt a budapesti csúcstalálkozóhoz. Az orosz álláspont az, hogy legyen béke, de a legfontosabb kérdés, a határok elrendezése sem Ukrajna, sem az Európai Unió számára nem volt elfogadható.

A világpolitika számos egyéb területén is nagy változások következtek be. Az egyik legfontosabb az, hogy 

a ciprusi választásokat a ciprusi törökök úgy nyerték meg, hogy a jelszavuk a kiegyezés a ciprusi görögökkel. Erre nem volt példa a megosztott sziget történetében. 

Az ankarai vezetés azonban nem veszi jó néven, hogy Ciprus török lakossága először a megosztott sziget történetében a görögökkel való kiegyezést és nem Ankara fennhatóságát hirdeti. Az 1974-es görög partraszállást a török hadsereg szétverte. Fontos, hogy a lakosságnak elege van a megosztottságból, és szeretne valamilyen eredményt elérni.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

