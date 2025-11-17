migrációNémetországtévedésminiszterhiba

Német miniszter: Tévedtünk a migrációval kapcsolatban

A német politikai elit évek óta tudta, hogy a tömeges bevándorlás olyan országokból, ahol elterjedt az antiszemitizmus és a nőkkel szembeni erőszakos mentalitás, előbb-utóbb súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet Németországban. Mégis abban bíztak, hogy „majd minden megoldódik”. Most azonban már maguk a baloldali vezetők is kénytelenek elismerni: óriási hibát követtek el a migráció terén.

Szabó István
Forrás: The European Conservative2025. 11. 17. 15:06
Migránsok poggyásszal a brandenburgi Központi Bevándorlási Hivatal területén Fotó: Patrick Pleul Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Georg Maier, Türingia belügyminisztere és a kormányzó szociáldemokrata SPD politikusa egy nyilatkozatában olyan őszintén beszélt a migrációs politika kudarcáról, ahogyan még a bevándorlásellenes pártok sem fogalmaztak.

Migráció
Georg Maier (SPD), Türingia belügy- és önkormányzati minisztere (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Martin Schutt)

Azt hittük, hogy akik hazájukban elnyomást éltek át, majd értékelik a mi szabad társadalmunkat. Hogy mindenki szerethet majd bárkit. Hogy a nők egyenjogúak lesznek. Hogy a zsidó emberek hitüket úgy gyakorolhatják, hogy ne kelljen folyamatosan Izrael politikájával szembesíteni őket.

Maier hozzátette: „Hallgatnunk kellett volna arra”, amikor a problémák először mutatkoztak Németországban, írja a The European Conservative.

A politikai elit azonban továbbra sem kíván szót érteni azokkal, akik már évekkel ezelőtt figyelmeztettek a veszélyekre – így a jobboldali AfD-vel sem. Olyannyira nem, hogy a szintén szociáldemokrata Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök már az AfD betiltásának lehetőségéről beszél.

Elismerni a hibát egy dolog – megoldást találni egészen más

Bár Maier most megpróbálja elismerni a tévedést, valódi megoldási javaslatot nemigen kínál. A hírek szerint egyik ötlete az lenne, hogy a német állampolgárságot kérőknek „lojalitási nyilatkozatot” kellene tenniük Izrael mellett. A konzervatív politikai elemző, Felix R. A. Dirsch erre csak annyit reagált:

Mire lesz jó ez a kötelező elköteleződés Izrael felé? A gyakorlatban semmire. De legalább megnyugtatja a jó lelkiismeretűeket.

Maier másik felvetése – hogy az antiszemita uszítás akár azonnali kitoloncoláshoz is vezethetne – már sokkal határozottabb álláspontot tükröz, éppen ezért elemzők szerint a berlini kormány inkább elhallgatja majd, semmint alkalmazná.

Migráció: a német valóság és a politikai naivitás ára

A német társadalom egyre nagyobb része látja, hogy az elmúlt évtized bevándorláspolitikája kudarcot vallott. Az antiszemita incidensek száma meredeken emelkedik, nő a párhuzamos társadalmak ereje, és egyre több támadás történik nők ellen.

Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)

A szociáldemokrata miniszter beismerése kétségbeesett kísérletnek tűnik arra, hogy a baloldal saját hibáit másokra hárítva próbálja megmenteni az arcát – miközben a problémák, amelyeket évekig letagadtak, ma már mindennapos valósággá váltak Németországban.

Borítókép: Migránsok poggyásszal a brandenburgi Központi Bevándorlási Hivatal területén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

