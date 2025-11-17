Német miniszter: Tévedtünk a migrációval kapcsolatban

Elismerni a hibát egy dolog – megoldást találni egészen más

Bár Maier most megpróbálja elismerni a tévedést, valódi megoldási javaslatot nemigen kínál. A hírek szerint egyik ötlete az lenne, hogy a német állampolgárságot kérőknek „lojalitási nyilatkozatot” kellene tenniük Izrael mellett. A konzervatív politikai elemző, Felix R. A. Dirsch erre csak annyit reagált:

Mire lesz jó ez a kötelező elköteleződés Izrael felé? A gyakorlatban semmire. De legalább megnyugtatja a jó lelkiismeretűeket.

Maier másik felvetése – hogy az antiszemita uszítás akár azonnali kitoloncoláshoz is vezethetne – már sokkal határozottabb álláspontot tükröz, éppen ezért elemzők szerint a berlini kormány inkább elhallgatja majd, semmint alkalmazná.

Migráció: a német valóság és a politikai naivitás ára

A német társadalom egyre nagyobb része látja, hogy az elmúlt évtized bevándorláspolitikája kudarcot vallott. Az antiszemita incidensek száma meredeken emelkedik, nő a párhuzamos társadalmak ereje, és egyre több támadás történik nők ellen.

Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)

A szociáldemokrata miniszter beismerése kétségbeesett kísérletnek tűnik arra, hogy a baloldal saját hibáit másokra hárítva próbálja megmenteni az arcát – miközben a problémák, amelyeket évekig letagadtak, ma már mindennapos valósággá váltak Németországban.