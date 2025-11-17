Georg Maier, Türingia belügyminisztere és a kormányzó szociáldemokrata SPD politikusa egy nyilatkozatában olyan őszintén beszélt a migrációs politika kudarcáról, ahogyan még a bevándorlásellenes pártok sem fogalmaztak.
Német miniszter: Tévedtünk a migrációval kapcsolatban
A német politikai elit évek óta tudta, hogy a tömeges bevándorlás olyan országokból, ahol elterjedt az antiszemitizmus és a nőkkel szembeni erőszakos mentalitás, előbb-utóbb súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet Németországban. Mégis abban bíztak, hogy „majd minden megoldódik”. Most azonban már maguk a baloldali vezetők is kénytelenek elismerni: óriási hibát követtek el a migráció terén.
Azt hittük, hogy akik hazájukban elnyomást éltek át, majd értékelik a mi szabad társadalmunkat. Hogy mindenki szerethet majd bárkit. Hogy a nők egyenjogúak lesznek. Hogy a zsidó emberek hitüket úgy gyakorolhatják, hogy ne kelljen folyamatosan Izrael politikájával szembesíteni őket.
Maier hozzátette: „Hallgatnunk kellett volna arra”, amikor a problémák először mutatkoztak Németországban, írja a The European Conservative.
A politikai elit azonban továbbra sem kíván szót érteni azokkal, akik már évekkel ezelőtt figyelmeztettek a veszélyekre – így a jobboldali AfD-vel sem. Olyannyira nem, hogy a szintén szociáldemokrata Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök már az AfD betiltásának lehetőségéről beszél.
Elismerni a hibát egy dolog – megoldást találni egészen más
Bár Maier most megpróbálja elismerni a tévedést, valódi megoldási javaslatot nemigen kínál. A hírek szerint egyik ötlete az lenne, hogy a német állampolgárságot kérőknek „lojalitási nyilatkozatot” kellene tenniük Izrael mellett. A konzervatív politikai elemző, Felix R. A. Dirsch erre csak annyit reagált:
Mire lesz jó ez a kötelező elköteleződés Izrael felé? A gyakorlatban semmire. De legalább megnyugtatja a jó lelkiismeretűeket.
Maier másik felvetése – hogy az antiszemita uszítás akár azonnali kitoloncoláshoz is vezethetne – már sokkal határozottabb álláspontot tükröz, éppen ezért elemzők szerint a berlini kormány inkább elhallgatja majd, semmint alkalmazná.
Migráció: a német valóság és a politikai naivitás ára
A német társadalom egyre nagyobb része látja, hogy az elmúlt évtized bevándorláspolitikája kudarcot vallott. Az antiszemita incidensek száma meredeken emelkedik, nő a párhuzamos társadalmak ereje, és egyre több támadás történik nők ellen.
A szociáldemokrata miniszter beismerése kétségbeesett kísérletnek tűnik arra, hogy a baloldal saját hibáit másokra hárítva próbálja megmenteni az arcát – miközben a problémák, amelyeket évekig letagadtak, ma már mindennapos valósággá váltak Németországban.
Borítókép: Migránsok poggyásszal a brandenburgi Központi Bevándorlási Hivatal területén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)
