A német államfő az AfD betiltását sürgeti

Németországban ismét fellángolt a vita a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt jövőjéről, miután Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök vasárnapi beszédében gyakorlatilag a párt betiltását sürgette. A német államfő szerint a demokrácia „önvédelme” megkövetelheti az ilyen lépéseket, és a történelem már bebizonyította, mi történik, ha a társadalom tétlen marad.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 11. 10. 17:08
Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédet mond a demokráciát fenyegető jelenlegi veszélyekről Fotó: Maryam Majd Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A német államfő, Frank-Walter Steinmeier a november 9-i történelmi dátumhoz – a német köztársaság kikiáltásához, a kristályéjszaka pogromjaihoz és a berlini fal leomlásához – kötődő megemlékezésen tartott beszédet. 

Német államfő
Frank-Walter Steinmeier német elnök beszédet mond a  Bellevue-palotában, Berlinben, Németországban, 2025. november 9-én (Fotó: AFP/Maryam Majd)

Úgy fogalmazott:

A párttilalom a harcképes demokrácia végső eszköze, az ultima ratio. Aki a szabad alkotmány alapértékei ellen fordul, annak számolnia kell ezzel.

Bár az államfő nem nevezte meg közvetlenül az AfD-t, egyértelműen a pártra célzott, amikor azt mondta, a német alaptörvény megadta az eszközt saját védelmére, írja a Junge Freiheit.

Hozzátette: arról, hogy egy ilyen tilalom jogi feltételei fennállnak-e, a Szövetségi Alkotmánybíróság dönthet.

Német államfő: Nincs elvesztegetni való időnk

A szövetségi elnök szerint Németországnak most kell cselekednie.

Nem vesztegethetünk időt. A mi demokráciánk képes megvédeni magát, és nem ítéltetett arra, hogy tétlenül tűrje az ellene irányuló támadásokat.

Steinmeier úgy véli, a „szélsőjobboldali veszély” valós, ezért minden demokratának kötelessége fellépni ellene. Az AfD-t az utóbbi hónapokban több tartományban is a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli, amely a pártot egyes helyeken „biztosan szélsőséges szervezetnek” minősítette.

Politikai tisztogatás a közszolgálatban

Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy „alkotmányellenes” személyeknek nincs helyük az állami szolgálatban.

„Aki a szabadságon alapuló alkotmányunk ellen fordul, nem lehet bíró, tanár vagy katona” – mondta Steinmeier.

Szerinte a „demokrácia ellenségeit” akár a választásokon való részvételtől is el lehet tiltani, például polgármesteri vagy önkormányzati tisztségek esetében. 

„Egy ilyen kizárás önmagában nem antidemokratikus” – tette hozzá.

A beszédben arra is utalt, hogy meg kell őrizni az úgynevezett „tűzfalat” a demokratikus pártok és a szélsőjobboldali erők között – utalva arra, hogy a Weimari Köztársaság bukását is az „antidemokratákkal való együttműködés” okozta.

Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke és parlamenti frakcióvezetője  (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber)

A közösségi média korlátozását is szorgalmazza

Steinmeier beszélt a fiatalok közösségi médiához való hozzáféréséről is, és azt javasolta, szigorítsák a szabályokat:

Az algoritmusok haragot szítanak, rombolják a racionális gondolkodásba és a demokratikus politikába vetett bizalmat, radikalizálják az embereket.

A német államfő megszólalása heves vitát váltott ki Németországban. Kritikusai szerint Steinmeier „veszélyesen közel kerül a politikai beavatkozáshoz”, hiszen az államfő semleges szereplő, míg támogatói a demokrácia védelmének szükségességét hangsúlyozzák.

Az AfD jelenleg rekordmagasságban áll a népszerűségi közvélemény-kutatásokban, és több keletnémet tartományban már a legnépszerűbb pártnak számít. 

Elemzők szerint a szövetségi elnök beszéde egyértelmű politikai üzenet a jövő évi tartományi választások előtt – és újabb jele annak, hogy Berlinben növekszik a félelem a jobboldali fordulattól.

Borítókép: Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédet mond a demokráciát fenyegető jelenlegi veszélyekről (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Maryam Majd)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

