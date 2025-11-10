A német államfő az AfD betiltását sürgeti

Úgy fogalmazott:

A párttilalom a harcképes demokrácia végső eszköze, az ultima ratio. Aki a szabad alkotmány alapértékei ellen fordul, annak számolnia kell ezzel.

Bár az államfő nem nevezte meg közvetlenül az AfD-t, egyértelműen a pártra célzott, amikor azt mondta, a német alaptörvény megadta az eszközt saját védelmére, írja a Junge Freiheit.

Hozzátette: arról, hogy egy ilyen tilalom jogi feltételei fennállnak-e, a Szövetségi Alkotmánybíróság dönthet.

Német államfő: Nincs elvesztegetni való időnk

A szövetségi elnök szerint Németországnak most kell cselekednie.

Nem vesztegethetünk időt. A mi demokráciánk képes megvédeni magát, és nem ítéltetett arra, hogy tétlenül tűrje az ellene irányuló támadásokat.

Steinmeier úgy véli, a „szélsőjobboldali veszély” valós, ezért minden demokratának kötelessége fellépni ellene. Az AfD-t az utóbbi hónapokban több tartományban is a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli, amely a pártot egyes helyeken „biztosan szélsőséges szervezetnek” minősítette.

Politikai tisztogatás a közszolgálatban

Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy „alkotmányellenes” személyeknek nincs helyük az állami szolgálatban.

„Aki a szabadságon alapuló alkotmányunk ellen fordul, nem lehet bíró, tanár vagy katona” – mondta Steinmeier.

Szerinte a „demokrácia ellenségeit” akár a választásokon való részvételtől is el lehet tiltani, például polgármesteri vagy önkormányzati tisztségek esetében.

„Egy ilyen kizárás önmagában nem antidemokratikus” – tette hozzá.

A beszédben arra is utalt, hogy meg kell őrizni az úgynevezett „tűzfalat” a demokratikus pártok és a szélsőjobboldali erők között – utalva arra, hogy a Weimari Köztársaság bukását is az „antidemokratákkal való együttműködés” okozta.