A német államfő, Frank-Walter Steinmeier a november 9-i történelmi dátumhoz – a német köztársaság kikiáltásához, a kristályéjszaka pogromjaihoz és a berlini fal leomlásához – kötődő megemlékezésen tartott beszédet.
A német államfő az AfD betiltását sürgeti
Németországban ismét fellángolt a vita a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt jövőjéről, miután Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök vasárnapi beszédében gyakorlatilag a párt betiltását sürgette. A német államfő szerint a demokrácia „önvédelme” megkövetelheti az ilyen lépéseket, és a történelem már bebizonyította, mi történik, ha a társadalom tétlen marad.
Úgy fogalmazott:
A párttilalom a harcképes demokrácia végső eszköze, az ultima ratio. Aki a szabad alkotmány alapértékei ellen fordul, annak számolnia kell ezzel.
Bár az államfő nem nevezte meg közvetlenül az AfD-t, egyértelműen a pártra célzott, amikor azt mondta, a német alaptörvény megadta az eszközt saját védelmére, írja a Junge Freiheit.
Hozzátette: arról, hogy egy ilyen tilalom jogi feltételei fennállnak-e, a Szövetségi Alkotmánybíróság dönthet.
Német államfő: Nincs elvesztegetni való időnk
A szövetségi elnök szerint Németországnak most kell cselekednie.
Nem vesztegethetünk időt. A mi demokráciánk képes megvédeni magát, és nem ítéltetett arra, hogy tétlenül tűrje az ellene irányuló támadásokat.
Steinmeier úgy véli, a „szélsőjobboldali veszély” valós, ezért minden demokratának kötelessége fellépni ellene. Az AfD-t az utóbbi hónapokban több tartományban is a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli, amely a pártot egyes helyeken „biztosan szélsőséges szervezetnek” minősítette.
Politikai tisztogatás a közszolgálatban
Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy „alkotmányellenes” személyeknek nincs helyük az állami szolgálatban.
„Aki a szabadságon alapuló alkotmányunk ellen fordul, nem lehet bíró, tanár vagy katona” – mondta Steinmeier.
Szerinte a „demokrácia ellenségeit” akár a választásokon való részvételtől is el lehet tiltani, például polgármesteri vagy önkormányzati tisztségek esetében.
„Egy ilyen kizárás önmagában nem antidemokratikus” – tette hozzá.
A beszédben arra is utalt, hogy meg kell őrizni az úgynevezett „tűzfalat” a demokratikus pártok és a szélsőjobboldali erők között – utalva arra, hogy a Weimari Köztársaság bukását is az „antidemokratákkal való együttműködés” okozta.
A közösségi média korlátozását is szorgalmazza
Steinmeier beszélt a fiatalok közösségi médiához való hozzáféréséről is, és azt javasolta, szigorítsák a szabályokat:
Az algoritmusok haragot szítanak, rombolják a racionális gondolkodásba és a demokratikus politikába vetett bizalmat, radikalizálják az embereket.
A német államfő megszólalása heves vitát váltott ki Németországban. Kritikusai szerint Steinmeier „veszélyesen közel kerül a politikai beavatkozáshoz”, hiszen az államfő semleges szereplő, míg támogatói a demokrácia védelmének szükségességét hangsúlyozzák.
Az AfD jelenleg rekordmagasságban áll a népszerűségi közvélemény-kutatásokban, és több keletnémet tartományban már a legnépszerűbb pártnak számít.
Elemzők szerint a szövetségi elnök beszéde egyértelmű politikai üzenet a jövő évi tartományi választások előtt – és újabb jele annak, hogy Berlinben növekszik a félelem a jobboldali fordulattól.
Borítókép: Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédet mond a demokráciát fenyegető jelenlegi veszélyekről (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Maryam Majd)
