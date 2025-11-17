Koraszülött Gyermekekért és Családjukértkoraszülött mentőautóKoraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány

Koraszülöttek világnapja: országszerte lila díszkivilágítást kap számos épület

Fontos, hogy a koraszülöttek ügye ne rekedjen meg az érintettek zárt burkában, és minél többen tudjanak arról, hogy milyen kihívások között kezdi életét társadalmunk jelentős hányada.

Forrás: MTI2025. 11. 17. 15:06
A Koraszülöttekért Országos Egyesület hétfői, a koraszülöttek világnapjára meghirdetett figyelemfelhívó kampányához ezúttal is számos fővárosi és vidéki helyszín, illetve cég, intézmény és szervezet csatlakozott, számos épület lilába borul.

Készül a horgolt polip, az egyesület jelképe (Forrás: Facebook)

A Koraszülöttekért Országos Egyesület adatai szerint Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra. A szervezet alapítói rendkívül fontosnak tartják, hogy a koraszülöttek ügye ne rekedjen meg az érintettek zárt burkában, és minél többen tudjanak arról, hogy milyen kihívások között kezdi életét társadalmunk jelentős hányada, valamint milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a szüleiknek, családjuknak és az őket a „nagybetűs életbe” engedő egészségügyi dolgozóknak.

Az egyesület közleménye kiemeli: 

a koraszülöttek világnapjához kapcsolódóan most már hagyománnyá vált a Lila nap címet viselő kampány meghirdetése. 

A felhíváshoz rengeteg cég és intézmény csatlakozott, így többek között lila díszvilágítást kap hétfő este a fővárosban a Müpa, Budapest Óriáskereke, a Millenáris Széllkapu, a BME Q épülete, a TritonLife Magánkórház, míg Győrben a Jedlik Ányos híd, a Városháza és az Audi Aréna, Debrecenben a Víztorony, a miskolci Avasi kilátó, a pécsi TV-torony, a székesfehérvári MET Aréna, a szentesi Megyeháza, a csongrádi Nagyboldogasszony templom, a soproni Tűztorony, a Gödöllői Királyi Kastély, a szombathelyi Emlékmű, a nagykanizsai világító kockák, a kisteleki templom, a szegedi MCC központ, valamint a hajdúböszörményi, hódmezővásárhelyi, a mindszenti, a polgári, a székesfehérvári, a szentendrei és a szolnoki városháza.

Lilába borul hétfőn rengeteg intézmény és épület (Forrás: Facebook)

Ezeken kívül is még számos óvoda, iskola, kisebb-nagyobb közösség is jelezte, hogy a világnaphoz kapcsolódóan különböző aktivitásokkal készülnek.


Borítókép: Koraszülött világnap (Forrás: Facebook/KORE)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

