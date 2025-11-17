Gazdálkodók figyelem! – Közzétette a KSH a statisztikai összeírás határnapjait

Országszerte több mint 21 ezer egyéni gazdaság mezőgazdasági összeírását kezdte meg november 14-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nem kiemelt egyéni gazdálkodók november 23-ig online, azt követően pedig – december 15-ig – összeírók segítségével válaszolhatnak a kérdésekre. A jelentős mezőgazdasági tevékenységet végző, kiemelt egyéni gazdaságok kizárólag online válaszolhatnak december 15-ig. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információval szolgáljon a hazai és az uniós döntéshozók, valamint a gazdálkodók számára. A felmérés adatainak segítségével hazánk teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét az Európai Unió felé. Az adatszolgáltatás a kijelölt gazdaságok számára kötelező – közölte a KSH, hétfőn.

Az adatszolgáltatás a kijelölt gazdálkodók számára kötelező. / Fotó: pexels

A gazdálkodókat e-mailben és postai úton tájékoztatja a KSH a tudnivalókról

A tájékoztatás szerint a Központi Statisztikai Hivatal 2025. november 14. és december 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását, amely az ország több mint 21 ezer egyéni gazdaságát érinti. Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, a válaszadás kötelező. Az adatfelvételi időszak előtt a KSH e-mailben vagy postai úton valamennyi érintett számára eljuttatta a kérdőívkitöltéshez szükséges tudnivalókat és a belépési kódot.

A felmérés elsősorban

a növénytermesztéssel,

az állattenyésztéssel, továbbá

a mezőgazdasági munkaerővel,

a szolgáltatásokkal,

beruházásokkal, illetve

a ráfordításokkal

kapcsolatos kérdésekre terjed ki.

Az összeírás eredményei a termelők érdekeit szolgáló szakpolitikai döntések megalapozását és a támogatási rendszerek tervezését segítik.

A KSH kiemelt célja a válaszadói terhek csökkentése, így ezúttal sem kell megadni azokat az adatokat, amelyeket a hivatal különböző adminisztratív forrásokból átvesz.

Az összeírók csak azokat keresik fel, akik nem éltek az internetes lehetőséggel

A nem kiemelt egyéni gazdaságok kétféleképpen tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. November 14. és 23. között online, a maja.ksh.hu oldalon önállóan tölthetik ki a kérdőívet. Ezt követően, november 24. és december 15. között összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül tudják a válaszokat megadni.