mezőgazdaságKSHadatszolgáltatás

Gazdálkodók figyelem! – Közzétette a KSH a statisztikai összeírás határnapjait

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a napokban megkezdte az egyéni gazdaságok összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információval szolgáljon a hazai és az uniós döntéshozók, valamint a gazdálkodók számára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 15:16
Szarvasmarha tartás Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Országszerte több mint 21 ezer egyéni gazdaság mezőgazdasági összeírását kezdte meg november 14-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nem kiemelt egyéni gazdálkodók november 23-ig online, azt követően pedig – december 15-ig – összeírók segítségével válaszolhatnak a kérdésekre. A jelentős mezőgazdasági tevékenységet végző, kiemelt egyéni gazdaságok kizárólag online válaszolhatnak december 15-ig. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információval szolgáljon a hazai és az uniós döntéshozók, valamint a gazdálkodók számára. A felmérés adatainak segítségével hazánk teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét az Európai Unió felé. Az adatszolgáltatás a kijelölt gazdaságok számára kötelező – közölte a KSH, hétfőn.

traktor, gazdálkodó, gazdaság, mezőgazdaság
Az adatszolgáltatás a kijelölt gazdálkodók számára kötelező. / Fotó: pexels

A gazdálkodókat e-mailben és postai úton tájékoztatja a KSH a tudnivalókról

A tájékoztatás szerint a Központi Statisztikai Hivatal 2025. november 14. és december 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását, amely az ország több mint 21 ezer egyéni gazdaságát érinti. Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, a válaszadás kötelező. Az adatfelvételi időszak előtt a KSH e-mailben vagy postai úton valamennyi érintett számára eljuttatta a kérdőívkitöltéshez szükséges tudnivalókat és a belépési kódot.

A felmérés elsősorban 

  • a növénytermesztéssel, 
  • az állattenyésztéssel, továbbá 
  • a mezőgazdasági munkaerővel, 
  • a szolgáltatásokkal, 
  • beruházásokkal, illetve 
  • a ráfordításokkal 

kapcsolatos kérdésekre terjed ki. 

Az összeírás eredményei a termelők érdekeit szolgáló szakpolitikai döntések megalapozását és a támogatási rendszerek tervezését segítik.

A KSH kiemelt célja a válaszadói terhek csökkentése, így ezúttal sem kell megadni azokat az adatokat, amelyeket a hivatal különböző adminisztratív forrásokból átvesz.

Az összeírók csak azokat keresik fel, akik nem éltek az internetes lehetőséggel

A nem kiemelt egyéni gazdaságok kétféleképpen tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. November 14. és 23. között online, a maja.ksh.hu oldalon önállóan tölthetik ki a kérdőívet. Ezt követően, november 24. és december 15. között összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül tudják a válaszokat megadni. 

Azok a nem kiemelt egyéni gazdaságok, amelyek november 23-ig online kitöltik a kérdőívet, sorsoláson vehetnek részt, amelyen 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek. A fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók csak azokat a gazdálkodókat keresik fel, akik nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével. Fontos, hogy a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok számára az adatfelvétel teljes egészében online kitöltés keretében valósul meg.

Az összeírás során nyert információkat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, azokat más szerveknek, személyeknek nem adja ki, és a törvényi előírásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés biztonságát. 

Az adatgyűjtés összesített eredményeit a KSH az összeírást követően e-mailben elküldi azoknak, akik ezt kérték a kérdőív kitöltése során.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.