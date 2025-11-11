Fontos döntés született az unióban: rengeteg pénzt spórolhatnak a gazdák

Nagy lépést tettünk az uniós mezőgazdasági szabályok egyszerűsítésére vonatkozó ígéretünk betartása felé. Fontos, hogy megkönnyítsük a gazdálkodást Európában, mert ez elősegíti a mezőgazdasági ágazat növekedését és erősödését, növelve az ágazat versenyképességét Európa-szerte. Ezért a dán elnökség prioritásként kezelte a többletmunka csökkentését, valamint a gazdálkodókra és a tagállamokra vonatkozó szükségtelen szabályok megszüntetését – közölte Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere.

Fotó: MTI/EPA

Jacob Jensen, Dánia élelmiszerügyi, mezőgazdasági és halászati minisztere kiemelte, hogy a megállapodás fontos lépés a közös agrárpolitika egyszerűsítése felé, ami hozzájárul a mezőgazdasági termelők versenyképességéhez, megkönnyíti a zöldtörekvések megvalósítását is azáltal, hogy nagyobb rugalmasságot biztosít a mezőgazdasági termelők és a tagállamok számára a zöldkövetelmények végrehajtása során.

Ezek az egyszerűsítési intézkedések mind a mezőgazdasági termelők, mind a nemzeti közigazgatási szervek adminisztratív költségeinek jelentős csökkenését eredményezhetik.

A bizottság kezdeti értékelése szerint ezek akár évi 1,6 milliárd eurós megtakarítást is eredményezhetnek a mezőgazdasági termelők számára, és több mint kétszázmillió eurót a tagállami közigazgatások számára.

Az ideiglenes megállapodás fenntartja a bizottság javaslatának általános irányvonalát a következő célkitűzések támogatására:

a mezőgazdasági termelőkre és a közigazgatási szervekre nehezedő adminisztratív terhek enyhítése,

a mezőgazdasági kistermelőknek nyújtott kifizetések növelése és a feltételességre vonatkozó szabályok egyszerűsítése, különösen az ökológiai gazdaságok esetében,

a helyszíni ellenőrzések csökkentése és az éves teljesítményalapú záróelszámolás törlése.

A megállapodás fenntartja továbbá a bizottság azon javaslatát, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy válságalapú kifizetéseket nyújtsanak a természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati jelenségek vagy katasztrófaesemények által érintett aktív mezőgazdasági termelőknek. Az ilyen kifizetések biztosítják az érintett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági tevékenységének folytonosságát.