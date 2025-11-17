Két személygépkocsi és egy tűzoltóautó ütközött Bonyhádnál

Két személygépkocsi és egy tűzoltóautó ütközött a 6-os úton, Bonyhád térségében, egy vasúti átjárónál, az utat teljes szélességében lezárták – közölte honlapján a rendőrség hétfő délután.

A tájékoztatás szerint az út 158-as kilométerénél egy Bonyhád irányából érkező jármű az előtte haladó autónak ütközött, amely áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy tűzoltóautóval.

A lezárás miatt a forgalom rendőri irányítás mellett Bonyhád útjain halad. A helyszínre mentő is érkezett – tették hozzá.