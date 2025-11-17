Az orosz–ukrán fronton folytatódik a felőrlő háború. Kis egységek harcászati csapásai zajlanak, amelyek mindkét félnél óriási emberveszteségekkel járnak. Ilyen harcmodort folytatott a szovjet Vörös Hadsereg a második világháborúban. Az, hogy motoros csapatokkal csapásokat mérnek, majd az egységek gyorsan visszavonulnak, már az 1940-es években is a hadviselés részét alkotta.

Érdekes, de logikus tapasztalat az is, hogy ha a dróncsapások távoli célpontok ellen irányulnak, akkor több üzemanyagra van szükség, így kevesebb lesz a felhasználható robbanóeszköz.

Ukrajna bejelentette, hogy évi négymillió drón gyártására képes, és ezek egy részét főleg nyugati piacokon akarja értékesíteni. Kijev folytatja a tárgyalásokat arról is, hogy egyre több nyugati hadiipari vállalat menjen Ukrajnába és az ukrán cégekkel együttműködve folytassanak hadiipari tevékenységet. Magyarán gyártsanak fegyvereket.

A Pokrovszk körüli harcoknak óriási a jelentősége. Zelenszkij elnök pályafutása talán legnagyobb belpolitikai válságába jutott azzal, hogy nyilvánosságra kerültek a hadiipari és informatikai megrendelések körüli óriási korrupciók, és kénytelen volt leváltani két kulcsminiszterét (akik ráadásul szeretők voltak), és kiderült, hogy a korrupciós ügy minden szereplője a lehallgatott felvételeken csak oroszul beszélt. Ilyen körülmények között az ukrán államfő megtiltotta, hogy a bekerített csapatok elhagyják a pokrovszki térséget.

A háború kezdete óta 300 ezer ukrán katona dezertált. Csak ez év októberében a dezertálók száma meghaladta a 21 ezer főt.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a G7 külügyminiszteri fórumán közölte, hogy ami szankció lehetséges volt, azt már meghozták Oroszországgal szemben. Azt is nyíltan elmondta, hogy az ukrán energiahálózat az orosz támadások miatt folyamatosan gyengül.

Az európai államok jelentős része követeli az ukrán korrupció visszaszorítását.

Brüsszel újra egyértelművé tette, hogy számára a stratégiai cél Ukrajna soron kívüli EU-felvétele – más szempont nem létezik. A történelemben sok hasonlót láttunk, ahol a politikai vezetés felülbírálta a katonai parancsnokok érveit és döntéseit. Ezekből ritkán sült ki siker.

Ha az oroszok képesek lesznek a csaknem kihalt Pokrovszk elfoglalására, akkor megnyílik előttük Ukrajna jelentős része. Ettől kezdve nyugati irányban hasonlóan kiépített, többlépcsős védelmi rendszerek nincsenek.